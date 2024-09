Alpinisti cinesi in difficoltà sul Dente del Giagante

Una squadra di soccorso è attualmente impegnata in un delicato intervento sulla "Gengiva" del Dente del Gigante, una prominenza del Monte Bianco sul versante francese, per salvare una cordata di alpinisti cinesi in difficoltà. L'allarme è stato lanciato la sera scorsa, intorno alle 21:30, tramite un dispositivo satellitare e ricevuto dal PGHM francese.

Le condizioni meteorologiche avverse, tra cui forti venti in quota, hanno impedito l'avvicinamento con gli elicotteri sia dal lato francese sia da quello italiano, rendendo necessario un intervento via terra.

Una squadra del Soccorso Alpino Valdostano, insieme ai soccorritori del Sagf, si è immediatamente messa in movimento partendo dal rifugio Torino. Attualmente stanno cercando di raggiungere il punto in cui si suppone si trovino gli alpinisti, due persone, che si trovano bloccate in una delle aree più impervie e insidiose della catena del Monte Bianco.

Questo intervento segue il drammatico ritrovamento dei corpi di quattro alpinisti alpinisti, due italiani e due cinesi, scomparsi da sabato scorso sempre sul massiccio del Monte Bianco. Il loro mancato rientro aveva allertato le autorità, avviando una lunga e difficile operazione di ricerca, che ha portato infine alla tragica scoperta. Le condizioni estreme del meteo e del terreno montano, uniti al vento e alle basse temperature, hanno reso particolarmente complicato l'intervento.

Le due operazioni, pur separate, sottolineano ancora una volta la pericolosità e l’imprevedibilità delle montagne anche per alpinisti esperti, e la costante attenzione che il sistema di soccorso alpino deve mantenere per garantire interventi tempestivi ed efficaci.