A Oropa la Fiera di San Bartolomeo 2024

Fiera di San Bartolomeo, che si svolge quest'anno sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 presso il suggestivo Santuario di Oropa, è un evento che affonda le sue radici nella tradizione religiosa e agricola delle comunità alpine. Questa manifestazione annuale rappresenta un'occasione di incontro per gli amanti delle tradizioni locali e per coloro che vogliono immergersi nell'atmosfera tipica della cultura montana. Organizzata dall'Associazione Agro Montis Oropense, la fiera è un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire prodotti tipici, artigianato e la cultura del pastore delle Alpi.

Sabato 14 settembre, oltre al mercato degli hobbisti e degli espositori, si potrà ammirare una mostra di trattori d’epoca degli anni Cinquanta e Sessanta, una celebrazione della storia agricola del territorio, resa possibile grazie all’Associazione Cavalli d’Acciaio. La giornata sarà coronata da un incontro culturale alle ore 19 per celebrare i 150 anni della Pezzata Rossa di Oropa, una razza bovina autoctona simbolo della pastorizia locale. Questo appuntamento, che vedrà la partecipazione di Danilo Craveia, archivista del Santuario, rappresenta un momento di riflessione sulla storia e sull'importanza della biodiversità nelle Alpi.

Domenica 15 settembre sarà invece dedicata al Raduno Nazionale del Cane Pastore di Oropa, una razza canina che ha svolto per secoli un ruolo fondamentale nella gestione delle greggi in queste montagne. I cani partecipanti saranno valutati dai giudici dell'ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), e sarà un'opportunità unica per vedere da vicino questi splendidi esemplari. La giornata sarà arricchita dall’intrattenimento musicale della street band “Eva Cèra”, che con la sua energia darà un tocco festoso alla manifestazione.

Per le famiglie e i bambini, la fiera offre momenti di grande divertimento e didattica. In entrambe le giornate saranno organizzate passeggiate con i pony a cura del Centro Equestre di Mottalciata, che permetteranno ai più piccoli di avvicinarsi agli animali in un contesto sicuro e naturale. Il Caseificio Valle Elvo proporrà, nella giornata di domenica, una dimostrazione della lavorazione del latte, un'occasione per scoprire i segreti della produzione casearia delle nostre valli e per comprendere meglio il valore del patrimonio gastronomico locale. Si tratta di un momento prezioso per tramandare ai più giovani le conoscenze di una tradizione secolare, che ancora oggi rappresenta un pilastro dell'economia montana.

Una nota importante riguarda il raduno zootecnico, che quest'anno non si terrà a causa della recente circolazione del virus BTV8 (Blue Tongue) tra gli ovini e i bovini. Gli allevatori hanno deciso di rinunciare a questa parte della manifestazione per garantire la sicurezza sanitaria e prevenire la diffusione del virus.

La Fiera di San Bartolomeo è molto più di un semplice mercato: è un omaggio alle radici, una celebrazione delle tradizioni locali e un'occasione di ritrovo per chi desidera riscoprire i valori di un tempo. L'ambientazione straordinaria del Santuario di Oropa, con il suo patrimonio storico e culturale, rende questa manifestazione unica, unendo fede, cultura e agricoltura in un solo evento.