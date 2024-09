Come diventare insegnante di Filosofia e Scienze Umane? Il Master A18 è la risposta

Insegnare dopo aver conseguito il Master A18 in scienze umane e filosofia comporta una formazione approfondita in discipline che stimola il pensiero critico e la riflessione etica in sé stessi e negli studenti. La classe di concorso A18 comprende l’insegnamento della filosofia e di altre collaterali come psicologia, sociologia e pedagogia: ciascuna fondamentale per comprendere l'essere umano nelle sue diverse dimensioni e per imparare una metodologia di insegnamento funzionale.

Le competenze richieste a un docente in questo ambito vanno dalla capacità di analizzare testi complessi all’abilità nel promuovere discussioni aperte tra gli studenti. Un buon insegnante deve anche saper gestire dinamiche di gruppo e sviluppare progetti interdisciplinari che coinvolgano diverse aree del sapere. Non a caso, tali discipline risultano essere cruciali per la formazione degli studenti.

Esse non solo forniscono conoscenze teoriche, ma anche strumenti per affrontare questioni etiche, sociali e culturali contemporanee. Grazie al conseguimento dei crediti formativi universitari del Master A18 in scienze umane e filosofia, i docenti contribuiscono a formare cittadini consapevoli e critici attraverso un percorso formativo intellettualmente stimolante e umanamente accrescitivo. Tuttavia, questo non avvantaggia solo gli studenti bensì offre ai corsisti di questa specializzazione molteplici opportunità di carriera, dal ruolo di educatore alle posizioni più avanzate nella gestione scolastica o nella ricerca accademica. L'impatto delle scelte didattiche può quindi durare ben oltre le mura scolastiche, influenzando profondamente la società stessa.

Il ruolo del filosofo antico e la formazione odierna post laurea

Il filosofo nell'antichità si impegnava non solo a riflettere sul mondo, ma anche a guidare le comunità attraverso l'insegnamento e il dibattito. Oggi,, questo ruolo non deve essere dimenticato poiché rimane cruciale. La formazione post laurea, come un Master A18 in scienze umane e filosofia, si propone di colmare eventuali lacune formative riscontrate durante il percorso accademico iniziale.

Questo programma consente agli studenti di approfondire tematiche specifiche e metodologie aristoteliche e platoniche che possono rivelarsi utili nel contesto educativo moderno. Inoltre, il Master fornisce competenze didattiche essenziali per chi desidera intraprendere una carriera nell'insegnamento della filosofia. Attraverso moduli online, gli studenti apprendono le tecniche efficaci per coinvolgere le nuove generazioni nella riflessione filosofica.

In quanto il collegamento tra l'antica filosofia e le pratiche educative contemporanee offre una base solida per affrontare questioni etiche attuali, preparando i futuri filosofi a diventare leader nel pensiero critico nelle scuole e nelle università. In questo modo, la figura del filosofo si evolve, mantenendo viva la tradizione culturale mentre si adatta alle esigenze della società moderna.

Master A18 in scienze umane e filosofia: requisiti di accesso, struttura e possibili sbocchi professionali

Il Master A18 in Scienze Umane e Filosofia è un programma altamente specializzato che si rivolge a laureati interessati a approfondire le proprie conoscenze nel campo delle scienze umane.L’accesso al Master è consentito con qualsiasi, fermo restando che per poter insegnare la classe di concorso A18 è necessario aver conseguito una laurea idonea (per esempio in Filosofia, in Sociologia, Scienze Pedagogiche o Psicologia). L’offerta formativa contempla ben 15 master diversi, ognuno dei quali presenta una diversa combinazione di crediti in modo da rispondere al meglio alle diverse esigenze dello studente.

I master universitari hanno una durata di un anno accademico corrispondente a 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) e prevedono il rilascio di un titolo di master. Il programma del master offre una formazione avanzata sulle teorie e pratiche filosofiche, oltre a garantire competenze nella gestione dei processi educativi. Attraverso attività mirate e approfondite, gli studenti acquisiscono tutti gli strumenti utili per operare efficacemente nel campo dell’educazione.

Pertanto, i possibili sbocchi professionali sono molteplici. Gli ex allievi possono intraprendere carriere come docenti in strutture pubbliche e private, educatori professionali oppure consulenti in ambito educativo e sociale. Altri percorsi includono ruoli di responsabilità nelle istituzioni scolastiche o nei servizi alla persona, contribuendo così al miglioramento delle pratiche educative nella comunità. Il Master ha un costo complessivo di 690 euro, rispetto ai quali è possibile però fruire della promo CT25, con uno sconto sul relativo prezzo.

Il Master Mnemosine si contraddistinguono per la loro flessibilità e la loro fruibilità online. Ciò significa che il corsista può bilanciare studio e lavoro, e fruire dei moduli di studio secondo le proprie esigenze. Nondimeno, la piattaforma attiva 24 ore su 24, è progettata con l’obiettivo di permettere a chiunque di potersi professionalizzare e migliorare la propria posizione a livello lavorativo.