La Regione autonoma Valle d'Aosta lancia il nuovo canale WhatsApp ufficiale

La Regione autonoma Valle d'Aosta annuncia l’attivazione del suo nuovo canale WhatsApp ufficiale, uno strumento innovativo pensato per avvicinare ancora di più l’Amministrazione ai cittadini.

Il nuovo servizio permetterà di ricevere comunicazioni urgenti, aggiornamenti su eventi, iniziative, condizioni meteo e informazioni sulla viabilità direttamente sul proprio smartphone, in modo semplice, immediato e sicuro.

Perché iscriversi?

Per ricevere aggiornamenti in tempo reale

Per essere sempre informati sugli eventi e le iniziative regionali

Per accedere rapidamente a informazioni importanti che riguardano il territorio

Iscriversi è semplice e gratuito: basta cliccare sul link ufficiale

https://whatsapp.com/channel/0029Vb6awU22Jl8HWx3DSu0l

Dichiarazione del Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin:

"In un mondo sempre più digitale, è fondamentale che la comunicazione istituzionale sia diretta, tempestiva e alla portata di tutti. Il nuovo canale WhatsApp rappresenta per noi un’opportunità preziosa per rafforzare il dialogo con i cittadini, offrendo un punto di contatto immediato e trasparente. Vogliamo essere sempre più vicini alle persone, cercando di intercettare le loro esigenze e condividendo con loro le informazioni che contano, ovunque si trovino e in qualsiasi momento."

La Regione invita tutti i valdostani a iscriversi al canale per non perdere le informazioni importanti e partecipare attivamente alla vita della comunità.