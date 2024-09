Plaisirs de Culture en Vallée d'Aoste 2024

La Regione autonoma Valle d’Aosta aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio con la dodicesima edizione di Plaisirs de Culture, organizzata dall’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali.

La rassegna culturale, che ha luogo dal 14 al 22 settembre 2024 in diverse località della Valle d’Aosta, ha come tema il Patrimonio delle reti, dei percorsi e delle connessioni, un tema assolutamente trasversale e paneuropeo che ci invita a riflettere, innanzitutto, sulla specifica identità itineraria del nostro territorio regionale, nato e sviluppatosi quale effettivo corridoio di transito, scambio e comunicazione attraverso la catena alpina. Una regione il cui patrimonio si configura come un millenario incrocio di reti che, di volta in volta, hanno assunto forme e significati differenti.

Un’edizione poliedrica che si aprirà venerdì 13 settembre alle ore 18 con un multiforme spettacolo presso il Castello di Introd, il cui recente ingresso nel patrimonio culturale di proprietà regionale sottolinea l’importanza del sistema denominato Valle d’Aosta Heritage.

La “rete” dei beni culturali, i percorsi sul territorio e le connessioni tra discipline e arti differenti si esprimeranno attraverso passeggiate, visite multiculturali, workshop di scrittura, approfondimenti, presentazione di libri, mostre, conferenze, laboratori e visite speciali a luoghi solitamente non fruibili. In Valle d’Aosta, oggi più che mai, i musei sono vivi, i castelli parlano, le pietre trasmettono la loro memoria e, proprio per questo, la rassegna di Plaisirs de Culture intende rendere omaggio ai tanti e, in buona parte ancora poco conosciuti, tesori culturali della regione.

Dal 14 al 22 settembre castelli, siti archeologici, chiese, musei, antiche miniere e perfino cantieri di restauro si aprono al pubblico con proposte originali e talvolta inedite. Al centro c’è sempre la voglia di promuovere la conoscenza, non solo attraverso la teoria, ma soprattutto con la pratica: si cammina, si tocca e si sperimenta direttamente sul campo.

Protagonista della serata di apertura sarà quindi il Castello di Introd, che ospiterà uno spettacolo a ritmo di valzer, con i danzatori-acrobati del Teatro Tascabile di Bergamo e a seguire, visite guidate e concerto dell’istrionica band toscana Fantomatik Orchestra. Connessioni tra arti differenti che, in un certo senso, tornano nell’identità attuale del Castello di Introd, luminoso esempio di Medioevo rivisitato in epoca ottocentesca: un Medioevo romantico, appunto.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Prenotazione obbligatoria al numero 348 3976575 (9-13) a partire da lunedì 9 settembre.

Dopo Introd, l’edizione 2024 accompagnerà il pubblico alla scoperta o ri-scoperta degli innumerevoli tesori sparsi sul territorio, invitando i visitatori a vivere il patrimonio culturale nelle sue molteplici forme e declinazioni.

Dai borghi alle vallate, dai teatri ai musei, dalle miniere agli archivi, a piedi o su due ruote, le innumerevoli connessioni e i tanti percorsi del patrimonio culturale saranno gli indiscussi protagonisti su scala locale, quanto nazionale ed europea. Un tema decisamente ampio, stimolante e coinvolgente che può dare modo di valorizzare, comunicare e promuovere la Cultura a 360° offrendo allo stesso tempo altrettante modalità di proposta, approccio e fruizione.

Il programma dettagliato della dodicesima edizione di Plaisirs de Culture è scaricabile al seguente link: https://valledaostaheritage.com/events/plaisirs-culture-2024/