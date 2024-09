8 SETTEMBRE GIORNATA MONDIALE DELLA FISIOTERAPIA

L’8 settembre ricorre la Giornata mondiale della fisioterapia. Nell’ambito dell’iniziativa promossa per l’occasione dall’Ordine interregionale dei fisioterapisti di Piemonte e Valle d’Aosta, i fisioterapisti dell’Azienda USL Valle d’Aosta saranno a disposizione della cittadinanza nelle giornate del 9, 10, 11 e 12 settembre 2024 dalle ore 10:00 alle 12:00 per promuovere la figura professionale e per fornire informazioni su una corretta prevenzione.

In particolare, quest’anno, il tema della Giornata sarà il dolore della colonna lombare (il famigerato mal di schiena). Per l’occasione, i fisioterapisti forniranno indicazioni agli interessati su come affrontare la problematica dando informazioni sull’approccio preventivo e sugli stili di vita utili a evitare l’insorgere di questa patologia e sulle modalità di accesso ai vari Servizi dedicati in Valle d’Aosta.

Nell’occasione sarà possibile consultare della documentazione prodotta dai fisioterapisti aziendali (disponibile al link https://www.ausl.vda.it/sempre-informati/guide-per-la-salute-ed-il-benessere )

I punti informativi sono organizzati in diverse sedi (ospedaliera e territoriali) secondo questo calendario:

• 9 settembre dalle 10:00 alle 12:00 presso il poliambulatorio di Morgex

• 10 settembre dalle 10:00 alle 12:00 presso il poliambulatorio di Chatillon

• 11 settembre dalle 10:00 alle 12:00 presso il poliambulatorio di Donnas

• 12 settembre dalle 10:00 alle 12:00 presso l’Ospedale “Parini” di Aosta