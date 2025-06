Giornata mondiale senza tabacco 2025: educare alla libertà di scegliere

“Il fumo spegne. Tu accenditi!”: la scuola in prima linea contro il tabagismo

In occasione della Giornata mondiale senza tabacco, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e celebrata ogni 31 maggio, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ribadisce il proprio impegno nella prevenzione del tabagismo tra i giovani e nel rafforzare una cultura del benessere.

Il prof. Romano Pesavento, presidente del CNDDU, sottolinea il ruolo fondamentale della scuola come ambiente educativo e protettivo, dove i ragazzi possono maturare scelte libere e consapevoli. “Il fumo spegne. Tu accenditi!” è il messaggio diretto e motivazionale scelto per la campagna educativa 2024/2025, pensata per accendere nei giovani non solo la consapevolezza dei rischi, ma soprattutto la fiducia nel proprio potenziale.

La campagna prevede anche un’attività creativa e partecipativa: tutti gli studenti delle scuole secondarie italiane sono invitati a ideare uno slogan originale contro il fumo, da diffondere sui social o nei propri contesti scolastici, anche con foto simboliche. I contributi più incisivi saranno raccolti e valorizzati tramite i canali ufficiali del CNDDU, in un mosaico di creatività giovanile al servizio della salute pubblica.

I dati dell’indagine ESPAD Italia 2023, condotta dal CNR, parlano chiaro:

Oltre 1,2 milioni di studenti hanno fumato almeno una volta;

Il 32% è fumatore abituale e il 19% fuma ogni giorno;

In crescita l’uso combinato di sigarette e dispositivi elettronici a base di nicotina, che coinvolge oltre 1,5 milioni di studenti.

Ancora più allarmante è la minimizzazione del rischio: oltre otto adolescenti su dieci non riconoscono pienamente i pericoli del fumo, né tradizionale né elettronico.

Il fumo, ricordiamolo, è la prima causa di morte evitabile in Italia (oltre 93.000 decessi l’anno), ed è collegato a patologie gravissime:

Tumore al polmone (85-90% dei casi)

Infarti, ictus, broncopatie croniche

Complicazioni in gravidanza

Invecchiamento precoce, danni metabolici

Rischi per i non fumatori, in particolare bambini e donne incinte

Il CNDDU invita le scuole a integrare la campagna nelle ore di Educazione civica, con attività laboratoriali, creative e interdisciplinari, che coinvolgano attivamente studenti e insegnanti. Tra le proposte, anche la promozione dei materiali del progetto “No Smoking Be Happy” della Fondazione Umberto Veronesi, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che offre contenuti didattici aggiornati e scientificamente fondati.

Il prof. Pesavento invita le scuole italiane a partecipare alla Giornata mondiale senza tabacco con momenti di riflessione, confronto e produzione collettiva, trasformando le aule in luoghi dove si coltiva la libertà interiore, il rispetto di sé e degli altri.

«Educare alla libertà di scegliere – conclude Pesavento – significa dare voce al futuro.

Il fumo spegne. Tu accenditi! non è solo uno slogan, ma un invito a vivere appieno, a credere in se stessi e nel proprio potenziale.»