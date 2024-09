Sergio Mattarella inaugure le nouveau campus de l’Université de la Vallée d’Aoste, Symbolisant l’Unité Européenne et l’Innovation Régionale

Le Président de la République, Sergio Mattarella, a honoré de sa présence la nouvelle adresse de l’Université de la Vallée d’Aoste, marquant ainsi une étape importante pour l’établissement et pour la région. Cette visite a eu lieu le samedi 7 septembre, après la cérémonie officielle célébrant le 80e anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie. Le Président s’est rendu dans l’aire adjacente à l’Université, le Jardin de l’Autonomie, où il a eu l’occasion de rencontrer les habitants de la région.

À son arrivée, le Président a été chaleureusement accueilli par la Magnifique Rectrice, Professeur Manuela Ceretta. Accompagné de cette dernière, il a découvert le nouveau campus universitaire, où l’architecte Mario Cucinella, fondateur et directeur de design de MCA – Mario Cucinella Architects, a présenté le concept architectural et les inspirations derrière la conception de ce pôle universitaire moderne. L’architecture, qui reflète à la fois l’innovation et l’harmonie avec l’environnement montagnard, a été saluée comme une avancée majeure pour l’établissement.

La visite du Président s’est poursuivie au troisième étage du campus, où cinq enseignants de l’Université ont présenté des projets significatifs pour l’avenir de l’établissement. Ces projets incluent des initiatives relatives à la francophonie et à l’internationalisation, au Nord-Ouest Digital et Durable (NODES - PNRR), ainsi qu'à l’écopsychologie et au plurilinguisme. Ces présentations ont mis en lumière l'engagement de l’Université envers des domaines de recherche et de développement qui répondent aux défis contemporains et aux besoins de la communauté internationale.

Le moment fort de la visite a été la Lectio Magistralis prononcée par le Professeur Éric Carpano, spécialiste en droit public à l’Université “Jean Moulin Lyon 3”. Dans son discours, le Professeur Carpano a évoqué le rôle unique de la Vallée d’Aoste en tant que carrefour des cultures et des idées, soulignant la manière dont cette région, riche de diversité et de résistance, incarne le slogan européen “Unis dans la diversité”. Son intervention a été un éloge de la Vallée d’Aoste, perçue comme un lieu symbolique de rencontre et d’ouverture sur le monde.

La Rectrice Manuela Ceretta a ouvert la séance en soulignant l'importance de l'imagination et des efforts concrets qui ont permis la création de l’Université de la Vallée d’Aoste. Elle a rappelé comment la vision audacieuse de créer une université publique régionale à Aoste, il y a un quart de siècle, a été réalisée grâce à des investissements tangibles et à une volonté politique déterminée. Elle a également noté que l’Université s’est récemment inscrite dans l’Alta Formazione en adhérant à deux doctorats d’intérêt national, ainsi qu’à la Rete delle Università Italiane per la Pace (RUnIPace), renforçant ainsi son rôle de pilier de la culture, de l’éducation et de la paix en Europe.

En conclusion, le Président Mattarella a prononcé un discours qui a mis en avant l’importance de considérer les montagnes non comme des barrières mais comme des ponts favorisant la collaboration et l’unité. Il a exprimé ses vœux de succès pour les études et le corps académique de l’Université, tout en soulignant le rôle vital de la Vallée d’Aoste dans le contexte de la démocratie européenne. Cette visite a souligné la valeur de la solidarité et de la coopération, des principes essentiels pour le développement de l’établissement et pour la communauté académique.

Le nouveau campus universitaire, qui sera officiellement inauguré le 26 septembre, est prêt à accueillir les étudiants pour l’année académique 2024/2025. Il représente un tournant significatif pour l’Université de la Vallée d’Aoste, offrant un espace moderne et intégré pour promouvoir l’éducation et soutenir le développement culturel et scientifique de la région.