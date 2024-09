“Saper leggere il paesaggio”: passeggiate e visite nei siti culturali gestiti da Fondation Grand Paradis per Plaisirs de Culture 2024

Dal 14 al 22 settembre 2024 si svolgerà la dodicesima edizione di Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, la rassegna di iniziative culturali che la Regione Autonoma Valle d'Aosta organizza annualmente per promuovere il patrimonio storico e culturale della Valle. Quest’anno, il tema affrontato dalla manifestazione è il “Patrimonio dei percorsi, delle reti e delle connessioni” e nelle giornate della rassegna saranno molte le iniziative che animeranno il territorio di tutta la Valle d’Aosta. Fondation Grand Paradis partecipa con eventi dedicati alla lettura del paesaggio, inteso come patrimonio collettivo che racconta la nostra storia e contribuisce a costruire l’identità della comunità.

In particolare, attraverso passeggiate storico-culturali, grandi e piccoli sono invitati a visitare la cripta della Chiesa di Saint-Léger, il Castello d'Introd e la rocca di Châtel-Argent nei weekend del 14-15 e del 21-22 settembre.

I tre siti saranno visitabili in compagnia di una Guida Turistica ed Escursionistica esperta, che guiderà i partecipanti attraverso i territori dei comuni di Introd, Villeneuve e Aymavilles, per imparare a leggere il paesaggio e a capire come è stato plasmato dall’azione dell’uomo: un viaggio alla scoperta della storia e dell’identità culturale del Gran Paradiso.

Sabato 14 e sabato 21 settembre si andrà alla scoperta di Aymavilles e Villeneuve. Il percorso si snoderà lungo parte del Cammino Balteo, che collega i due borghi, andando a toccare i siti della millenaria Cripta di Saint-Léger e della rocca di Chatel-Argent. La partenza della passeggiata è prevista alle ore 9:30 alla Cripta di Saint-Léger ad Aymavilles e terminerà nel borgo di Villeneuve. Il rientro da Villeneuve ad Aymavilles dovrà essere gestito autonomamente dai partecipanti.

Domenica 15 e domenica 22 settembre sarà invece il comune di Introd ad ospitare l’iniziativa, portando i visitatori alla scoperta dei suoi maggiori siti storici e culturali: Castello, Latteria, Cascina Ola e Maison Bruil. Sarà l'occasione per immergersi nella storia di questo suggestivo borgo, il cui primo nucleo è nato intorno al Castello, che risale probabilmente al XII secolo e che conserva nella sua spianata un granaio quattrocentesco, raro esempio di costruzione interamente in legno tipica dell’architettura del basso Medioevo valdostano. La partenza della passeggiata è prevista alle ore 9:30 dal Parco del Castello, dove terminerà anche la visita.

Le iniziative hanno un costo di 4€ e richiedono la prenotazione. È possibile prenotare le visite e gli eventi direttamente online dalla homepage www.grand-paradis.it .