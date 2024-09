Aosta: La Giunta Nuti sfida le tradizioni con una visione green per il futuro

La Giunta Nuti di Aosta ha presentato un progetto che segna una svolta significativa nelle politiche urbanistiche della città, puntando a rendere Aosta più vivibile e sostenibile. Il piano, discusso nella seconda Commissione consiliare, come si legge in una nota della Lega, prevede la pedonalizzazione di Piazza della Repubblica e una serie di modifiche alla viabilità, tra cui il cambiamento del senso di marcia in via Monte Vodice e via Monte Pasubio, e l'istituzione di una zona a traffico limitato in via Monte Solarolo, sebbene questa decisione sia ancora in fase di esame legale.

L'iniziativa, che comporterà la riduzione dei parcheggi disponibili e l'eliminazione di un centinaio di posti auto, è vista da molti come una mossa verso una città più verde e vivibile. Nonostante le critiche e le preoccupazioni di alcuni cittadini riguardo alla diminuzione dei parcheggi e all'implementazione di una pista ciclabile che già ha sottratto spazio ai veicoli, il progetto mira a promuovere una mobilità più sostenibile.

La Giunta Nuti sembra impegnata a perseguire una visione urbanistica che contrasta con le tradizionali pratiche orientate all'uso intensivo dell'auto, cercando di rispondere a una domanda crescente di spazi più fruibili e a una maggiore qualità della vita urbana. Le critiche mosse da alcuni rappresentanti politici, che etichettano l'iniziativa come una forma di "ecofollia green", non sembrano fermare l'amministrazione, la quale continua a concentrarsi su una trasformazione che ritiene fondamentale per il futuro della città.

Questa proposta di trasformazione urbanistica riflette un impegno per un miglioramento ambientale e una maggiore vivibilità, nonostante le resistenze e le polemiche che accompagnano il cambiamento. La Giunta Nuti, con le sue decisioni, cerca di posizionare Aosta come una città moderna e accogliente, in grado di affrontare le sfide contemporanee senza farsi frenare da posizioni demagogiche o elettoralistiche.