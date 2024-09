Aosta si accende di musica: Allevi e Capossela inaugurano la Saison Culturelle 2024/2025

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali è al lavoro per l’organizzazione della Saison Culturelle 2024/2025 articolata come di consueto nelle sezioni Spectacle, Cinéma e Littérature.

Lunedì 14 ottobre 2024, alle ore 18.00, al Teatro Splendor di Aosta, si terrà la presentazione al pubblico della programmazione della Saison culturelle 2024/2025, alla presenza dell’Assessore Jean-Pierre Guichardaz. Ulteriori informazioni e anticipazioni saranno comunicate nelle prossime settimane

Si comunica che è in programma come pré-ouverture di stagione il concerto di Giovanni Allevi “PIANO SOLO TOUR 2024” giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta (biglietti in vendita dal 23 settembre 2024).

Dopo il grande ritorno alle scene, dal palco del Teatro Ariston in occasione della settantaquattresima edizione del Festival della canzone italiana, e le date del tour tutte sold out, il M° Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama mondiale, continua il suo tour di pianoforte solo facendo tappa ad Aosta il prossimo 10 ottobre per festeggiare insieme i 40 anni della Saison Culturelle.

Dopo una breve pausa, per consentire all’artista di continuare le cure, sono state già annunciate le nuove date di concerto in pianoforte solo della prossima stagione teatrale, un calendario in continua evoluzione per quanto riguarda anche l’estero per Austria, Svizzera, Germania e Spagna.

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama mondiale, è responsabile di un profondo rinnovamento della musica colta, riportando l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni. È diplomato in Pianoforte e in Composizione ed è laureato in Filosofia con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”.

Ha calcato i palchi delle più importanti sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Teatro alla Scala di Milano, fino all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Grazie al suo impegno intellettuale, è punto di riferimento filosofico sui concetti di innovazione e analisi del cambiamento.

Il suo ultimo libro è intitolato “Le regole del Pianoforte - 33 note di musica e filosofia per una vita fuori dall’ordinario" (Ed. Solferino).

Numerose sono le tesi di laurea a lui dedicate. Cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e culturali, è Stella d’Oro al Valor Mozartiano, Premio Falcone e Borsellino, ed Ambassador di Save the Children, in prima linea nella difesa dei diritti dei più piccoli. Ha ricevuto apprezzamenti di stima da Papa Benedetto XVI, Papa Francesco, dal Premio Nobel Mikhail Gorbaciov. L’Agenzia Spaziale Americana NASA gli ha intitolato un asteroide: giovanniallevi111561. È autore e conduttore di un'innovativa e pluripremiata docuserie in onda su Rai Play: “Allevi in the jungle”.

"Tomorrow" (https://youtu.be/Ym9tlsXfCl0?feature=shared) è l’ultimo singolo del Maestro Giovanni Allevi, eseguito live per la prima volta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo in occasione della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Toccherà invece a VINICIO CAPOSSELA aprire la quarantesima edizione della Saison Culturelle. Il cantautore, polistrumentista e scrittore italiano sarà ad Aosta venerdì 26 ottobre 2024, alle ore 20.30 al Teatro Splendor per l’anteprima nazionale del suo nuovo tour, con cui girerà l’Italia e l’Europa. (biglietti in vendita dal 7 ottobre 2024).

I biglietti, sono in vendita a partire da:

da lunedì 7 ottobre 2024 per il Concerto di Vinicio Capossela (fuori abbonamento)

dalle ore 13.30 on line sul sito WEBTIC.IT

https://www.webtic.it/index.htm#/home?action=loadLocal&localId=5406 e al punto vendita della Saison Culturelle presso il MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE sito in piazza Roncas secondo il seguente orario:

da lunedì a sabato dalle ore 13:30 alle 18:30

chiuso la domenica e i giorni festivi

Tel : +39 0165 32778 ; mail : saison@regione.vda.it