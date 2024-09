Intervento via terra del Soccorso Alpino Valdostano su Roccia Nera

Soccorso Alpino Valdostano è attualmente impegnato in un delicato intervento di recupero sulla Roccia Nera, dove un alpinista è caduto per circa 30 metri a monte del bivacco Rossi Volante. Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso impossibile l'impiego dell'elicottero SA1, costringendo i soccorritori a procedere via terra.

Una squadra composta da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, un medico, altri tre tecnici SAV e due soccorritori del Sagf è stata portata il più vicino possibile al luogo dell'incidente, raggiungendo Plan Maison. Da lì, hanno proseguito con tecniche alpinistiche per avvicinarsi al punto in cui si trova l'alpinista ferito.

Nonostante la complessità delle operazioni, l'equipaggio di SA1 è stato ricomposto e l'elicottero rimane pienamente operativo per eventuali altre emergenze che potrebbero verificarsi. Le operazioni di recupero sono ancora in corso e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.