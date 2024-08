Premio Letterario "La Penna d'Oro" 2024: Un decennio di cultura e Sscrittura

il sostegno del Comune di Bricherasio, lo Spazio Artistico-Culturale Myo-Sotis e la Biblioteca Comunale di Bricherasio tornano a promuovere la cultura attraverso la decima edizione del Premio Letterario "La Penna d'Oro". Questo concorso, giunto alla sua decima edizione, rappresenta una tappa significativa nel panorama letterario italiano, offrendo un palcoscenico per autori emergenti e affermati che desiderano condividere le loro opere con un pubblico più ampio.

Un Concorso per Esplorare la Narrativa

Il concorso prevede due sezioni principali, aperte a una vasta gamma di generi letterari. La Sezione A è dedicata ai libri di narrativa, che possono spaziare dai romanzi alle saghe, dalle favole ai saggi. La Sezione B, invece, è riservata ai racconti brevi, che offrono agli scrittori la possibilità di esprimere idee e storie in forma concentrata.

Questa edizione mira non solo a premiare il talento letterario, ma anche a incoraggiare la riflessione e l'esplorazione di temi profondi attraverso la scrittura. Le opere inviate saranno valutate da una giuria, i cui membri rimarranno anonimi fino al momento della premiazione, garantendo così imparzialità e trasparenza nel processo di selezione.

Scadenze e Modalità di Partecipazione

Gli autori interessati a partecipare devono inviare i propri lavori entro il 30 agosto 2024. Per i libri di narrativa è richiesto l'invio di tre copie, mentre per i racconti sono necessarie quattro copie, di cui solo una firmata. Le opere possono essere inviate per posta raccomandata all'indirizzo fornito nel regolamento, accompagnate da una quota di partecipazione di 20 euro.

È possibile inviare i racconti anche via email, aggiungendo un piccolo supplemento per le spese di stampa e fotocopie. Questa opzione digitale amplia le possibilità di partecipazione, consentendo a un numero maggiore di autori di concorrere senza doversi preoccupare dei costi postali.

Valori e Etica del Concorso

Gli organizzatori si riservano il diritto di non accettare opere che violino i principi del rispetto della persona e della morale comune. Questo impegno etico sottolinea l'importanza di una scrittura responsabile e consapevole, che possa contribuire positivamente al dibattito culturale e sociale.

I lavori presentati non verranno restituiti, ma una copia dei libri inviati sarà donata alla Biblioteca Comunale di Bricherasio, rafforzando il legame tra il concorso e la comunità locale. Questo gesto simbolico evidenzia l'obiettivo del premio di promuovere la cultura non solo tra gli scrittori, ma anche tra i lettori.

La Cerimonia di Premiazione

La cerimonia di premiazione si terrà il 16 novembre 2024 presso la Sala Consiliare del Palazzo del Municipio di Bricherasio. Durante l'evento, verranno premiati i vincitori di entrambe le sezioni, che riceveranno un Diploma d'Onore e una Penna d'Autore. Inoltre, i quattro finalisti di ciascuna sezione saranno omaggiati con una Pergamena personalizzata e una penna.

La lettura di alcune pagine dei testi vincitori offrirà ai partecipanti l'opportunità di ascoltare le opere premiate e di entrare in contatto con l'essenza delle storie e delle idee che hanno conquistato la giuria.

Un Decennio di Successi

Con questa decima edizione, il Premio Letterario "La Penna d'Oro" conferma il suo ruolo di rilievo nel promuovere la letteratura e la creatività. Il concorso non solo celebra il talento degli autori, ma contribuisce anche a rafforzare il legame tra la comunità e la cultura. Attraverso la partecipazione e la condivisione, gli organizzatori sperano di ispirare nuovi scrittori a emergere e a portare avanti la tradizione letteraria italiana.