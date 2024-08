Paesaggi Interiori: L'Arte di Giorgia Madonno Incontra il Festival Artitude 2024 ad Aosta

Nell'ambito del Festival Artitude 2024, si terrà ad Aosta la mostra personale dell'artista Giorgia Madonno presso la sala espositiva dell'Hôtel des États, in Piazza Chanoux. La mostra, aperta dal 6 al 16 settembre 2024, presenta una selezione di dipinti realizzati con acquerelli e tecniche miste, che offrono uno spaccato delle esperienze interiori e dei viaggi vissuti dall'artista in diversi Paesi tra cui Italia, Francia, Stati Uniti, Cina e Singapore.

Giorgia Madonno, appassionata di disegno e pittura fin da giovane, ha affinato il proprio talento artistico a Singapore, presso la scuola d'arte M.A.S., dove ha studiato sotto la guida di Chankerk Teh, diventando successivamente docente. Ha poi continuato la sua formazione presso La Salle/University of the Arts. Il suo percorso artistico è profondamente influenzato dall'interesse per la psicologia e la spiritualità, temi che si riflettono nei suoi lavori attraverso una ricerca sugli archetipi, la coscienza collettiva e l'identità umana, il tutto connesso al flusso dell'energia universale e alla relazione con la Natura. Le sue opere esplorano principi filosofici di diverse culture, occidentali e orientali, e si muovono in un equilibrio tra forza e armonia, segni e colori.

Le opere di Giorgia Madonno dialogheranno con quelle di sei artisti valdostani: Elisa Arlandi, Jean Gadin, Marco Jaccond, Chicco Margaroli, Peter Trojer e Patrizia Valcarenghi. Le loro creazioni, che spaziano tra dipinti, fotografie e sculture in ceramica, legno e materiali organici, arricchiranno l'esposizione con intuizioni estetiche originali che si accordano con la ricerca artistica dell’autrice.

Il Festival Artitude animerà la mostra nei giorni di sabato 7 e domenica 8 settembre, con eventi collaterali sul tema "Silenzio, vuoto e solitudine come spazio di creatività e ricerca interiore". Il programma comprende laboratori artistici, performance e conferenze che offriranno al pubblico l'opportunità di esplorare diverse discipline artistiche e di riflettere sui temi proposti. Tra le attività in programma, si segnalano il laboratorio di caviardage con Roberta Fonsato, una performance intitolata "L’ombra e la luce, la voce e il silenzio" e una mini-conferenza di Claudia Villero sui grandi eroi dell'antichità. Giorgia Madonno sarà inoltre protagonista di un laboratorio di disegno all'aperto e di una performance di poesia e pittura dal vivo.

La mostra sarà visitabile gratuitamente il 7 e 8 settembre con orari specifici, mentre dal 9 al 16 settembre sarà aperta su prenotazione. Il Festival includerà anche visite agli atelier degli artisti Chicco Margaroli e Bobo Pernettaz, accessibili su prenotazione.

SEDE: Hôtel des États - Piazza Chanoux, 8 - AOSTA

7 Settembre

· 10:30 – 12:30: Laboratorio: Caviardage con Roberta Fonsato

· 17:00 – 18:00: Performance “L’ombra e la luce, la voce e il silenzio - Riflessioni ai piedi delle montagne” con Bobo e Franz

· 18:30 – 20:00: Mini-conferenza: “Essere donne al tempo degli eroi” - Un viaggio interiore nella psicologia delle grandi eroine dell’antichità”. Claudia Villero presenta i suoi romanzi, intervistata da Marco Leo

· 21:00 – 22:30: Performance: "Il silenzio nudo" + Poesia/Pittura dal vivo/DJ Set con Roberta Fonsato, Giorgia Madonno, Alessio Maccone

8 Settembre

· 10:30 – 12:30: Laboratorio di disegno all'aperto in piazza Chanoux con Giorgia Madonno

· 15:30 – 17:30: Laboratorio di scrittura “La stanza interiore” con Paola Biglia e Sandra Terrile

· 18:30 – 20:00 Party letterario: portati un libro da leggere in compagnia e realizza un segnalibro artistico con Giulia Flecchia

Dalle 10:30 alle 12:30 di sabato 7 e domenica 8 settembre

sarà possibile visitare gli Atelier degli artisti: