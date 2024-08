Bonus e agevolazioni a rischio nel 2025

Alcune misure potrebbero essere confermate, altre ridotte o addirittura cancellate. Vediamo quali sono i principali bonus a rischio di non essere rinnovati nel 2025.

Superbonus: Dal 70% al 65%

Il superbonus, che nel 2024 prevedeva una detrazione del 70%, vedrà la percentuale scendere al 65% nel 2025. La cessione del credito sarà possibile solo per le operazioni condominiali già approvate e comunicate al comune entro il 17 febbraio 2023. Le spese dovranno essere sostenute e documentate entro il 29 marzo 2024.

Ecobonus: A Rischio di Scomparsa

L'ecobonus, che offriva agevolazioni fino al 75% per interventi di riqualificazione energetica, potrebbe non essere rinnovato nel 2025. Questo bonus ha incentivato lavori come l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, ma il suo destino sembra incerto.

Sismabonus: Addio a Fine 2024?

Il sismabonus, che offre detrazioni fino all'85% per lavori che riducono il rischio sismico, è destinato a scadere il 31 dicembre 2024. Questa agevolazione, che ha supportato gli interventi strutturali sugli edifici, potrebbe non essere rinnovata, lasciando molte famiglie senza questo importante sostegno.

Bonus Verde: Fine della Detrazione

Anche il bonus verde, che prevede una detrazione del 36% su spese fino a 5.000 euro per la sistemazione di giardini e aree verdi, potrebbe non essere confermato nel 2025. Questa misura ha incentivato la cura degli spazi verdi privati, ma il suo futuro è incerto.

Bonus Arredi ed Elettrodomestici: Scadenza Imminente

Il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare case ristrutturate scadrà a fine 2024. La detrazione del 50%, calcolata su un massimo di 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024, potrebbe non essere più disponibile nel 2025.

Bonus Ristrutturazione: Riduzione Progressiva

Dal 2025, il bonus ristrutturazione subirà una significativa riduzione: passerà dal 50% su un massimo di 96.000 euro al 36% su un tetto di spesa di 48.000 euro. Questa diminuzione potrebbe rendere meno conveniente ristrutturare la propria abitazione.

Bonus Mamma: Incertezza sul Rinnovo

Il bonus mamma, che supporta le donne lavoratrici con due figli, potrebbe non essere rinnovato nel 2025. Se la misura non verrà prorogata, molte famiglie potrebbero trovarsi senza questo aiuto economico.

Decontribuzione Sud: Futuro Incerto

L'agevolazione per i datori di lavoro nel Sud Italia, che offre uno sconto contributivo, è in scadenza a fine 2024. La sua proroga è ancora in dubbio, lasciando aperte molte questioni sul futuro del mercato del lavoro nel Mezzogiorno.

Bonus TV e Decoder: Fine Certificata

Il bonus per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione dei nuovi standard trasmissivi scadrà il 31 dicembre 2024. Con l'esaurimento dei fondi, la piattaforma per richiedere il bonus è già inattiva, segnando la fine di questa agevolazione.

Conclusioni

Il 2025 potrebbe segnare la fine per molte agevolazioni che hanno sostenuto le famiglie italiane negli ultimi anni. Con la Legge di Bilancio, il governo Meloni dovrà prendere decisioni difficili su quali misure mantenere e quali sacrificare, in un contesto di risorse sempre più limitate. È quindi fondamentale rimanere aggiornati sugli sviluppi, per sfruttare al meglio le opportunità ancora disponibili.