Aosta: Cambio di appalto per mense scolastiche; subentro di Dussmann e Leone Rosso, sindacati vigili

L'appalto riguarda i servizi di mense scolastiche, pulizie e guardiania. A partire dal 1° settembre 2024, la gestione di questi servizi passerà dalla Vivenda a un'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) composta da Dussmann e Leone Rosso, che si sono aggiudicate l'appalto.

Dussmann sarà responsabile della ristorazione collettiva e delle pulizie, mentre Leone Rosso gestirà l'assistenza sociale, i servizi ludici estivi, i servizi accessori, le pulizie extra e la guardiania. In linea con quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i dipendenti della Vivenda che soddisfano i requisiti necessari sono stati assorbiti dalle nuove aziende subentranti.

Il sindacato, rappresentato dalla vice segretaria di UilTuCs Valle d'Aosta, Laura Martini, ha dichiarato il proprio impegno a monitorare attentamente le attività a partire da settembre. Questo monitoraggio riguarderà l'organizzazione del lavoro, le turnazioni, la presenza di un organico adeguato per garantire la qualità del servizio e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori. Entro la fine dell'anno, è previsto un incontro tra sindacati e aziende per fare il punto della situazione e valutare eventuali criticità. Questa intesa coinvolge poco meno di un centinaio di lavoratori, che vedono in questo cambio di gestione un momento cruciale per la tutela dei loro diritti e la continuità lavorativa.