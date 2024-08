BATAILLES DE REINES: ULTIMA ELIMINATORIA D’ESTATE FRISAGE, NEGRÒ e MAUDITE REGINE A GRESSONEY-SAINT-JEANe.

Con uno sfondo spettacolare come quello del Monte Rosa, ben 54 bovine hanno dato vita a combattimenti avvincenti, lottando per i 12 posti disponibili per la Finale Regionale. Le categorie in gara comprendevano 16 bovine di 1° categoria, 16 di 2° categoria e 22 di 3° categoria.

Nella 1° categoria, la regina indiscussa è stata FRISAGE, di Luca Elex di Nus, che ha avuto la meglio su AXEL di Gildo Bonin di Gressan. A completare il podio è stata FAROUK, di Edy Gontier di Aymavilles, con MITAGE, un’altra bovina di Luca Elex, che si è posizionata al quarto posto.

Per la 2° categoria, il titolo è andato a NEGRÒ, di Stefano Charrier di Quart, che ha superato VARENNE di Edy Gontier di Aymavilles, piazzatasi al secondo posto. Il terzo gradino del podio è stato conquistato da LOMBARDEUN di Ronco Patrick e Manuel di Issime, con ZELANDE dei Cuginio Bagnod di Montjovet al quarto posto.

In 3° categoria, MAUDITE di Gildo Bonin di Gressan ha conquistato la vittoria, seguita da BRUNIE di Camillo Pecco di Gressoney-Saint-Jean. ORIGINAL di Nello Girod di Fontainemore ha ottenuto il terzo posto, superando MOUSCA di Balicco Patruno di Nus.

Una menzione speciale va ad AXEL di Gildo Bonin, non solo per il secondo posto nella 1° categoria, ma anche per il suo peso imponente di 748 Kg, che l’ha resa la bovina più pesante della competizione.

Nonostante le difficoltà riportate dall’Association Régionale Amis des Batailles de Reines, dall’Assessorato alla Sanità e dai veterinari dell’U.S.L., la partecipazione è stata significativa, come sottolineato dal Presidente dell’Association, Roberto Bonin. Oltre tremila persone hanno assistito all’evento, confermando il fascino e la popolarità delle Batailles de Reines.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 1° settembre a Morgex, per il primo incontro della stagione autunnale.