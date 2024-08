Il Gruppo CVA ricerca personale da assumere

Il Gruppo CVA ha indetto una selezione riservata ai lavoratori iscritti nell’elenco del collocamento mirato tenuto dal Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati della Regione Valle d’Aosta e dai corrispondenti centri italiani, ai sensi dell’art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n° 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” finalizzata all’individuazione di una risorsa, categoria professionale impiegato, da inserire all’interno del proprio organico

Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso del titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’università. Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 16.00 di mercoledì 2 ottobre 2024. Per procedere alla compilazione della domanda, si può accedere al sito di CVA S.p.A. a s.u. nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di ricerca di posizione e cliccare su “domanda di partecipazione”: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi

Il bando è reperibile sul sito di CVA S.p.A. a s.u. al seguente indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi