Scopri Montjovet: passeggiata tra natura, storia e archeologia

La SVAPA, in collaborazione con il Comune di Montjovet e la Commissione Cultura di Montjovet, organizza una passeggiata guidata alla scoperta del territorio, un'occasione imperdibile per immergersi nella natura, esplorare la storia e ammirare i tesori archeologici locali.

L'evento si terrà domenica prossima, con ritrovo alle ore 9:30 presso il parcheggio della frazione di Chenal, situato a 300 metri a sinistra dopo il bivio in frazione Estaod. Per chi preferisce, si consiglia di parcheggiare di fronte alle ex-scuole di Ruelle e seguire il sentiero che conduce al punto di partenza.

La giornata inizierà con la visita alle affascinanti incisioni rupestri e ai suggestivi ruderi del castello di Chenal. A seguire, i partecipanti percorreranno un breve tratto della via Francigena, un antico cammino che si intreccia con la via delle Gallie e il Cammino Balteo, fino a raggiungere la chiesa di Saint Germain, situata sotto l’omonimo castello. Qui, sarà possibile ascoltare il racconto delle vicende storiche legate al sito. Per il pranzo, è previsto un momento conviviale con pranzo al sacco, a cura dei partecipanti.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:00, la passeggiata proseguirà lungo la via Francigena, per esplorare il villaggio di Balmas e la tagliata della strada romana, un'opera di ingegneria antica che testimonia l'importanza storica della zona. Al termine dell’escursione, si tornerà al punto di partenza per riprendere le auto.

Per concludere la giornata in allegria, tutti i partecipanti sono invitati a unirsi alla Festa Patronale di Montjovet, presso il Campo Sportivo lungo la Statale 26 all'ingresso del paese, per una cena in compagnia.

Il percorso è adatto a tutti, con un dislivello lieve e la possibilità di svolgere parte del tragitto in auto. Si consiglia di indossare scarpe comode e chiuse. La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 29 agosto. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare il numero +39 347 42 40 138 dalle 9:00 alle 19:00, oppure inviare una mail a natascia.druscovic@gmail.com. Non perdere questa opportunità di vivere una giornata all'insegna della scoperta e della convivialità!