I ghiacciai della Valpelline arretrano sempre di più, e sono sempre più fragili ed esposti agli eventi meteo estremi

Dal 1850 la fronte dell’antico ghiacciaio, che comprendeva gli attuali ghiacciai minori, è arretrata di ben 7 km. In alta quota la ferita delle ultime piogge intese che hanno spaccato in due il sentiero, alterato la morfologia di questa zona portando a valle i detriti della morena e altro materiale lungo la valle, in quantità pari al volume trasportabile da circa 300mila camion movimento terra. Legambiente e CIG: “Non solo alte temperature, anche piogge intense, frane e smottamenti ridisegnano il volto della montagna, quello dei ghiacciai e dei territori. Servono più politiche adattamento e mitigazione e più campagne di informazione di convivenza con il rischio”. In questa tappa la video testimonianza della scrittrice Dacia Maraini, la prima testimonial di Carovana dei ghiacciai 2024, che racconta il suo legame con montagna e lancia un monito sui giganti bianchi minacciati dalla crisi climatica.

In Valle D’Aosta i ghiacciai della Valpelline sono sempre più fragili ed esposti agli impatti degli eventi meteo estremi in aumento sull’arco alpino. Il risultato è che arretrano sempre di più. Dal 1850 la fronte dell’antico ghiacciaio della Valpelline che comprendeva gli attuali ghiacciai minori è arretrata di ben 7 km rispetto alle attuali fronti delle masse glaciali in cui il grande ghiacciaio sì e separato nel 1959. Da allora, il ritiro delle fronti glaciali è accelerato, sia in senso planimetrico che altimetrico, soprattutto dagli anni 2000.

A fare un punto è Carovana dei ghiacciai 2024, la campagna nazionale di Legambiente in collaborazione con CIPRA Italia e in partnership con il Comitato Glaciologico Italiano, che oggi in occasione della tappa in Valle D’Aosta, la prima in Italia, presenta il bilancio sullo stato di salute dei ghiacciai della Valpelline. E lo fa partendo dai dati storici elaborati dagli operatori Laura Villa Vercella e Marco Tesauro del Comitato Glaciologico Italiano, che restituiscono una fotografia chiara su quanto l’antico ghiacciaio sia arretrato. In particolare, preoccupa l’accelerazione che si è registrata dagli anni 2000, con il ghiacciaio delle Grand Murrailes che ha perso 1,3 km di lunghezza dal 2005 e la sua fronte oggi si trova a circa 2900 m s.l.m., ben 500m più in alto. Analogamente, il ghiacciaio di Tza de Tzan ha perso 1,2 km di lunghezza dal 2002 e la sua fronte è “risalita” di ben 400m, attestandosi alla stessa quota del ghiacciaio delle Grand Murrailes.

I dati sui ghiacciai della Valpelline sono stati presentati in conferenza stampa ad Aosta dove sono intervenuti: Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente CIPRA Italia, Marco Giardino Vicepresidente del Comitato Glaciologico Italiano (CGI) e professore all’Università di Torino, Igor Rubbo, Direttore generale per la protezione Ambientale (ARPA) della Valle D’Aosta, Marco Tesoro operatore Glaciologico CG, Alessandra Piccioni, Legambiente Valle D’Aosta. La tappa di Carovana dei ghiacciai in Valle D’Aosta è stata realizzata in un’area montana esemplare per dimostrare gli effetti a breve e lungo termine del riscaldamento sulle aree glaciali e proglaciali, ma anche per riconoscere le buone pratiche di adattamento locale alla crisi climatica globale.

“In questa seconda tappa – dichiara Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di Legambiente e presidente di CIPRA Italia – abbiamo rincorso passo dopo passo i ghiacciai della Valpelline che si ritraggono sempre di più diventando piccoli e fragili. Abbiamo ripercorso quel fondovalle dove oggi, al posto del ghiaccio, ci sono prato e rocce, ma anche i segni degli eventi meteo estremi in aumento in Italia e nelle regioni dell’arco alpini. Segni e ferite che non possono passare inosservati e che ci ricordano l’urgenza di mettere in campo politiche e interventi di mitigazione e adattamento, ma anche campagne di sensibilizzazione e di convivenza con il rischio. L’Italia faccia la sua parte e ricordi che le montagne e i ghiacciai sono un campanello d’allarme importante degli effetti sempre più tangibili della crisi climatica che avanza. Tra poco più di 20 anni gran parte dei ghiacciai della Valpelline rischiano di essere solo un lontano ricordo”.

Testimonianza della scrittrice Dacia Maraini: In occasione della prima tappa in Italia di Carovana dei ghiacciai 2024, Legambiente pubblica anche la video testimonianza della scrittrice Dacia Maraini, prima testimonial di questa edizione. La Maraini nel video spiega come è nato il suo amore per la montagna e cosa rappresentano per lei, ricordano il padre Fosco. Poi lancia un appello in difesa dei giganti dei giganti bianchi sempre più minacciati dalla crisi climatica. “I ghiacciai – commenta la Maraini - sono il nutrimento delle cime più alte, renderle nude vuol dire ucciderle. Vogliamo davvero che muoiano le nostre cime innevate? Chi di fronte a queste notizie fa spallucce, non si rende conto che i ghiacciai sono preziosi non soltanto per la loro bellezza, ma anche per la conservazione dell’acqua e per il mantenimento dell’equilibro climatico”. Infine, la Marini conclude il suo video augurando buon viaggio al team di Carovana dei ghiacciai impegnato fino al 9 settembre nel monitoraggio dei ghiacciai alpini.

Prossime tappe Carovana dei ghiacciai 2024: Dopo la tappa in Francia e in Valle D’Aosta, Carovana dei ghiacciai dal 22 al 26 agosto arriverà in Piemonte per monitorare lo stato di salute del ghiacciaio di Flua. Poi proseguirà il suo viaggio Lombardia (28- 31 agosto), in Friuli/Slovenia (31 agosto- 5 settembre), Veneto (5-9 settembre) per osservare rispettivamente il ghiacciaio di Fellarìa, i ghiacciai delle Alpi Giulie, e il ghiacciaio della Marmolada.

Anche quest’anno saranno tanti i temi che Carovana dei ghiacciai 2024 porterà in primo piano: dagli effetti della crisi climatica e degli eventi meteo estremi in montagna alla tutela della biodiversità, dalle politiche per l’adattamento ai cambiamenti climaticialle buone pratiche di sviluppo sostenibile al documentario sull’agonia dei ghiacciai alpini, realizzato da Carovana dei ghiacciai. (fonte legambiente)