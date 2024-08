Tragedie sulle alpi valdostane e svizzere

Due tragici incidenti, uno sulle cime del Monte Rosa e l'altro sulle pendici del Mont Blanc du Tacul, hanno spezzato vite e gettato nel lutto famiglie e comunità.

Al Breithorn, nelle prime ore del pomeriggio, un volo tandem in parapendio si è trasformato in tragedia. Due persone, dopo un decollo difficile, sono precipitate nel vuoto per centinaia di metri, lungo il versante nord della montagna. Le loro vite si sono spente in pochi istanti, mentre testimoni impotenti assistevano alla caduta. I soccorritori di Air Zermatt, intervenuti rapidamente, non hanno potuto far altro che recuperare i loro corpi senza vita. Le vittime sono ancora in attesa di identificazione, ma il dolore è già palpabile. La magistratura svizzera ha avviato un'indagine per cercare di fare luce su quanto accaduto, ma per ora restano solo domande senza risposta e il silenzio della montagna.

Poche ore dopo, un’altra tragedia si è consumata, questa volta sul versante francese del Monte Bianco. Due alpinisti spagnoli, entrambi giovanissimi, di 26 e 27 anni, sono morti precipitando per circa 350 metri durante la discesa dal Mont Blanc du Tacul. Erano parte di una cordata di tre, ma il cedimento di un ancoraggio ha interrotto brutalmente il loro sogno alpinistico. Il terzo membro del gruppo, miracolosamente illeso, ha dovuto compiere il difficile percorso per raggiungere un’altra cordata e lanciare l’allarme, privo di un telefono per chiedere immediato soccorso. I corpi dei suoi compagni sono stati poi recuperati in elicottero e trasportati a Chamonix, dove la tragedia ha lasciato un segno indelebile.

Solo poche settimane prima, nella stessa zona del Tacul, un altro distacco di seracco aveva causato una vittima e quattro feriti, con due alpinisti ancora dispersi. La montagna, meravigliosa e spietata, continua a ricordarci quanto sia fragile la vita quando si è sospesi tra cielo e terra.