Leggere Piume, la prima personale del "fenomeno Mo.El.”

Con questa sua prima personale, LILIUM ART a Perosa Argentina non può che celebrare un’artista la cui maestria è velata da uno pseudonimo, Mo.El, scelto con cura per proteggere un'anima che, pur riservata, si esprime senza filtri attraverso la sua arte. Mo.El non ha bisogno di maschere: ogni pennellata rivela una bellezza magistrale, dove l'arte del ritratto si avvicina quasi all'illustrazione, catturando con precisione la natura e l'essenza degli animali che dipinge.

La forza di Mo.El risiede nella sua incredibile gentilezza, una qualità che si riflette chiaramente nei soggetti dei suoi dipinti, in particolare nei suoi ritratti di uccellini. Osservando i loro occhi, si può percepire il carattere unico dell’artista: gli uccellini, piccoli e fragili, si prestano al suo sguardo con una fiducia che pare quasi impossibile. È come se fossero fermi, immobili, pronti a farsi ritrarre da Mo.El, consapevoli della delicatezza con cui saranno immortalati.

La sensibilità unica di Mo.El si manifesta in ogni dettaglio: il tratto delicato con cui rappresenta queste creature arriva al cuore con una forza sorprendente. Ogni volatile sembra guardarci con un guizzo di curiosità o con un'ingenuità disarmante, trasmettendo emozioni che vanno ben oltre la semplice rappresentazione. È una delicatezza che, pur essendo modesta e umile, colpisce profondamente chi osserva, creando un legame intimo tra il soggetto e l'osservatore.

In ogni opera, emerge l’eredità del padre artista, evidente nella tecnica impeccabile e nella sensibilità quasi autistica con cui Mo.El si avvicina ai suoi soggetti. La sua arte non è solo una questione di abilità, ma di un profondo rispetto e amore per la vita che ritrae, una qualità che solo pochi artisti possiedono. La bellezza del lavoro di Mo.El risiede in questo equilibrio perfetto tra modestia e maestria, rendendo ogni suo dipinto un’esperienza intensa e indimenticabile.

Più di quaranta opere saranno presenti da venerdi 23 agosto 2024, fino al 1 settembre.

L'inaugurazione del 23 agosto sarà una vera festa in perfetto "stile Mo.El" : prodotto tipici, naturali e a km 0, musica dal vivo dolce e emozionante.

Entrata libera.

La mostra sarà aperta al sabato e alla domenica dalle 15:00-18:00, in settimana su prenotazione.

SPAZIO GALLERIA LILIUM

VIA ROMA 55