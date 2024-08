Nuovi criteri per agevolare la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria

Questi criteri includono importanti novità, tra cui l'innalzamento a 200 mila euro della spesa massima ammissibile per i lavori, cifra che può arrivare a 400 mila euro nel caso di interventi che coinvolgano più consorzi.

Un ulteriore cambiamento riguarda la frequenza con cui i beneficiari possono presentare progetti per ottenere i finanziamenti. In precedenza, il termine era fissato a 12 mesi tra una domanda e l'altra, ma con i nuovi criteri questo periodo è stato ridotto a 6 mesi, calcolati a partire dalla presentazione della domanda di pagamento di un progetto già finanziato e rendicontato. Questa modifica mira a rendere più flessibile e tempestiva l'assegnazione dei contributi, soprattutto per i progetti che necessitano di interventi rapidi.

In risposta agli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno scorsi, la Giunta ha introdotto procedure semplificate per finanziare interventi volti al ripristino di infrastrutture irrigue e viarie, nonché di terreni danneggiati da calamità naturali. Questi interventi saranno soggetti a un iter più snello per permettere una ripresa più veloce delle attività colpite dalle avversità atmosferiche.

I contributi saranno concessi a fondo perduto nella misura del 90% della spesa ammessa e saranno destinati ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorterie. I nuovi criteri approvati sostituiranno quelli precedenti e saranno pubblicati a breve sul sito della Regione, nella sezione Agricoltura.

Per accedere a questi sostegni, i consorzi e le consorterie dovranno compilare le domande utilizzando i modelli scaricabili dal sito ufficiale della Regione e inviarle tramite PEC. Inoltre, per i danni subiti a seguito dell'alluvione di giugno, sarà necessario segnalare le infrastrutture colpite attraverso un modulo specifico, disponibile nella stessa sezione del sito, entro mercoledì 18 settembre 2024. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili nella sezione Agricoltura del portale istituzionale della Regione.