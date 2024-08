Approvato il collegamento ciclopedonale tra Fénis e Nus con passerella sulla Dora Baltea

Il progetto rappresenta un passo significativo verso il potenziamento della mobilità sostenibile e la valorizzazione turistica del comprensorio, offrendo un’infrastruttura essenziale per residenti e turisti.

La nuova passerella consentirà di collegare la pista ciclabile di Fénis direttamente alla stazione ferroviaria di Nus, migliorando l’accessibilità e la sicurezza per chi utilizza la pista ciclopedonale. L’intervento si pone l’obiettivo di facilitare gli spostamenti quotidiani tra i comuni interessati e, al contempo, di promuovere il turismo, rendendo più agevole l’accesso alle bellezze naturali e culturali della zona.

L’Assessore delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet, ha sottolineato l’importanza della collaborazione intercomunale che ha portato alla definizione del progetto. "A seguito del completamento della pista ciclabile (V lotto), il Comune di Fénis, in sinergia con i Comuni di Nus e di Saint-Marcel, ha sottoposto all’Amministrazione regionale una richiesta per finanziare la realizzazione di una passerella ciclopedonale intercomunale. Questa sinergia tra i comuni, con Fénis come capofila, è essenziale per garantire una gestione coordinata e condivisa di tutte le azioni necessarie per la realizzazione del progetto."

Il progetto, approvato dalla Giunta regionale in concerto con l’Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile Luigi Bertschy, rappresenta un intervento strategico per la regione. Bertschy ha evidenziato come questa infrastruttura "sia cruciale per migliorare la fruibilità della pista ciclopedonale, creando una connessione diretta tra questa e la stazione ferroviaria di Nus. La nuova passerella non solo potenzierà l’offerta turistica del territorio, ma sarà anche un elemento chiave per la sicurezza e la fruizione della viabilità ciclo-pedonale tra i Comuni della zona."

Il progetto si inserisce in un più ampio contesto di sviluppo delle infrastrutture locali, con l’obiettivo di incentivare l'uso di modalità di trasporto ecologiche e sostenibili. La passerella sulla Dora Baltea rappresenterà un collegamento vitale per gli abitanti della zona, offrendo loro un mezzo di trasporto alternativo e sicuro. "Questo intervento", ha continuato Sapinet, "è un passo avanti significativo per promuovere i collegamenti attraverso una mobilità sostenibile, rendendo gli spostamenti tra i comuni interessati più efficienti e veloci."

In definitiva, la realizzazione di questa infrastruttura non solo favorirà la mobilità intercomunale, ma aggiungerà anche un valore significativo all’attrattività turistica dell’area, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a sostenere lo sviluppo economico locale.