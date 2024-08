Spazi condivisi, città più vivibile: Aosta inaugura la rete ciclabile durante la Settimana Europea della Mobilità

Aosta si prepara a prendere parte alla Settimana Europea della Mobilità, un'iniziativa promossa dalla Commissione Europea che si svolgerà dal 16 al 22 settembre, con l'obiettivo di sensibilizzare le città e i cittadini sull'importanza della mobilità sostenibile. Quest'anno, il tema centrale è "La condivisione degli spazi pubblici", un argomento di grande rilevanza per le città di tutte le dimensioni, incluse quelle di montagna come Aosta, dove la qualità della vita è strettamente legata alla gestione degli spazi urbani e alla mobilità.

L'adesione di Aosta a questa iniziativa rappresenta un impegno concreto verso la creazione di un ambiente urbano più sano, accessibile e inclusivo. L'obiettivo è promuovere una mobilità più sostenibile, riducendo l'impatto ambientale del traffico veicolare, migliorando la sicurezza stradale e favorendo l'uso di mezzi di trasporto alternativi, come la bicicletta e il trasporto pubblico.

Nel contesto di questa settimana, la città di Aosta presenterà una serie di iniziative in collaborazione con numerosi partner, sia pubblici che privati, che riflettono un approccio integrato e partecipativo alla mobilità urbana. Tra queste, l'evento di punta sarà l'inaugurazione della rete di piste ciclabili “Velò c’è”, che segna la conclusione del progetto “Aosta in bicicletta”. Questo progetto, nato dalla necessità di migliorare l'infrastruttura ciclabile della città, ha portato alla realizzazione di un sistema di piste ciclabili sicuro e accessibile, destinato a incoraggiare i residenti e i visitatori a utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

L'inaugurazione della rete ciclabile sarà accompagnata da una conferenza stampa, durante la quale verranno illustrati i dettagli del progetto e i benefici attesi per la comunità. Questa rete non solo offrirà un'alternativa valida all'uso dell'auto, ma contribuirà anche a ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, migliorando la qualità dell'aria e rendendo Aosta una città più vivibile e attraente.

Il programma della Settimana Europea della Mobilità ad Aosta prevede inoltre una serie di eventi e attività rivolte a diverse fasce d'età, dai bambini agli adulti, con l'intento di promuovere una cultura della mobilità sostenibile e del rispetto reciproco nello spazio pubblico. Laboratori, escursioni, incontri e attività didattiche saranno organizzati per sensibilizzare la popolazione sui vantaggi della condivisione degli spazi urbani e dell'adozione di stili di vita più attivi e sostenibili.

L'adesione di Aosta alla Settimana Europea della Mobilità rappresenta un passo importante verso la realizzazione di una città più sostenibile, in linea con le tendenze europee e globali. È un segnale positivo che dimostra la volontà dell'amministrazione comunale di investire in un futuro dove la mobilità sia al servizio dei cittadini e dell'ambiente. Questa iniziativa, oltre a migliorare la vivibilità della città, ha anche l'obiettivo di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza dei cittadini, invitandoli a riflettere sull'importanza di uno spazio pubblico condiviso e inclusivo.

In un'epoca in cui le città di tutto il mondo stanno cercando soluzioni per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della sostenibilità urbana, Aosta si propone come un esempio di come anche i centri più piccoli possano dare un contributo significativo a queste tematiche. La Settimana Europea della Mobilità è quindi non solo un'occasione per celebrare i progressi fatti, ma anche per riflettere su come continuare a migliorare e a promuovere una mobilità che sia davvero sostenibile e accessibile a tutti.