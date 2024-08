FABIO GALLO (SICO SPE) RISPONDE ALLA NOSTRA LETTRICE: UNO STROLLER A SUA DISPOSIZIONE

Gentile signora,

sono il dr. Fabio Gallo, responsabile della filiale di Torino della SICO SPA, società italiana che produce e distribuisce gas medicinali, tecnici e alimentari.

Siamo un’azienda familiare con oltre 70 anni di storia in Italia, diamo lavoro ad oltre 1.000 persone considerando anche l’indotto e siamo molto orgogliosi di tutto questo.

Per la parte dei gas medicinali (come l’ossigeno che lei utilizza), sappiamo bene che il nostro ruolo è fondamentale, essendo l’ossigeno un salvavita.

Cerchiamo di erogare i nostri servizi nel migliore dei modi possibili, tenendo al centro il paziente e le sue necessità, ma senza tralasciare alcun aspetto tecnico della gestione (consegne domiciliari in primis).

Mi rendo conto che, essendo il nostro un servizio molto complesso, in quanto partiamo dalla produzione dei vari gas e finiamo con la consegna al domicilio del paziente, spesso dall’esterno si faccia fatica a rendersi conto di tutto.

Pertanto non rispondo al suo quesito su durata di gara e perché i serbatoi domiciliari partano dalla provincia di Torino. Questi sono aspetti burocratici e amministrativi, sappia solo che tutto viene svolto a norma di legge sia dal lato SICO SPA che dal lato AUSL VALLE D’AOSTA, che insieme all’AIFA monitora costantemente il nostro operato.

Quello che mi preme segnalarle è che lei, per effettuare qualsiasi visita e per uscire dal suo domicilio, ha diritto ad avere un serbatoio mobile portatile (in gergo definito stroller) a sua disposizione.

Mi spiace per il nostro disservizio, in quanto evidentemente non glielo abbiamo fornito. Glielo faremo avere il prima possibile.

Tenga inoltre conto che, per qualsiasi richiesta, è sempre a sua disposizione (24 ore su 24, 7 giorni su 7), il nostro numero verde 800.003519. Durante l’orario di lavoro può contattare direttamente la filiale di Torino allo 011.9610001.



Grazie per la sua comprensione, cordiali saluti.

Fabio Gallo

Responsabile di Filiale

Gentile Dr. Gallo,

La ringrazio molto per la sua dettagliata e cortese risposta alla lettera della nostra lettrice da noi pubblicata. Rispeste che aspettavamo soprattutto da altri. È confortante sapere che un'azienda con una storia così solida come la SICO SPA sia così attenta alle necessità dei pazienti, soprattutto quando si tratta di servizi essenziali come la fornitura di ossigeno.

Apprezzo sinceramente l'impegno che lei e il suo team mettete nel garantire che il servizio venga erogato nel miglior modo possibile, nonostante la complessità che ne deriva. La sua spiegazione mi ha aiutato a comprendere meglio le dinamiche coinvolte nella gestione del servizio, e mi rassicura sapere che tutto è svolto a norma di legge e sotto costante monitoraggio.

Accolgo con piacere la notizia che provvederete a fornireun serbatoio mobile portatile, e sono fiducioso che questo migliorerà ulteriormente l'esperienza con il vostro servizio.

Grazie anche per aver indicato i contatti utili in caso di necessità, è rassicurante sapere di poter contare su un’assistenza sempre disponibile.

Le porgo i miei più cordiali saluti. pi.mi.