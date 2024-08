Perché??? A chi sa rispondere

Sono una signora anziana ma da sempre mi sono posta i “perché” su tutto ciò che mi appariva “strano”.

E allora…

Recentemente ho avuto bisogno di una TAC toracica con liquido di contrasto. Ho telefonato al CUP per avere un appuntamento che non viene fornito da loro ma dal CUP della Piastra presso la quale bisogna recarsi di persona.

Il problema è che sono legata al bombolone di ossigeno h24 e non mi è ancora stata fornita la bombola piccola per poter uscire. Ho quindi dovuto chiedere aiuto ad un parente, cosa alquanto spiacevole in quanto dipendo già dagli altri, mi dispiace quindi disturbare ed essere di peso.

Oggi con lo smart si fa di tutto ma questo tipo di telefonata???

Per quanto riguarda l’ossigeno mi viene portato a casa da dei bravissimi ragazzi diretti lungo tutta la Valle tutti i giorni.

Ora: i bomboloni vengono riempiti a Moncalieri e di li portati agli utenti e in Valle ce ne sono tanti! su elenco preparato da una signora di Torino non molto socievole.

Altra curiosità: dopo 9 anni di questo servizio la Sanità valdostana non è ancora in grado di fornire questo servizio immagino con un costo inferiore?

E’ verissimo che noi utenti non paghiamo di persona ma il costo in qualche modo peserà sulla sanità valdostana?

All’attenzione di chi vuole rispondermi. Grazie.

Lettera firmata

Gentile Signora,

La sua lettera solleva questioni importanti riguardo alla gestione dei servizi sanitari in Valle d'Aosta, che meritano attenzione. È evidente che il processo attuale per ottenere un appuntamento e la gestione dell'ossigeno potrebbero essere migliorati per rendere il servizio più accessibile e meno gravoso per gli utenti.

La centralizzazione di certi servizi e la dipendenza da fornitori esterni possono comportare difficoltà logistiche e costi aggiuntivi. Sarà utile fare luce su questi aspetti e valutare possibili soluzioni che ottimizzino il servizio, riducendo le difficoltà per chi, come lei, dipende da questi servizi quotidianamente. Grazie per aver condiviso la sua esperienza e per la sua pazienza.

Cordiali saluti in paziente attesa che chi sa ci rispona. pi.mi.