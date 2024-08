Culturété 2024: Mega-Young. Il museo raccontato dai giovani all’Area megalitica

Nell’ambito della rassegna estiva Culturété 2024, è in programma martedì 20 e mercoledì 21 agosto, alle ore 16-17-18-19 e 21, l’evento “Mega-Young. Il museo raccontato dai giovani”, performances teatrali, artistiche, musicali e multimediali presso l’Area megalitica per raccontarla con gli inediti linguaggi della contemporaneità, offrendo al pubblico un evento unico. Una maniera di avvicinare anche i giovanissimi alla storia antica e di popolare il museo con l’arte e la riflessione delle giovani generazioni.

Questo evento avviene al termine della residenza artistica nel Comune di Ollomont di ragazzi francesi, belgi, italiani, americani, irlandesi e valdostani che, per diciotto giorni, hanno lavorato insieme nell’ambito del progetto Jeune Création organizzato dall’Associazione Altitudini e Fondazione Chanoux.

Un dialogo fra i ragazzi di oggi e gli uomini che ci hanno preceduto che, con delicatezza e sensibilità, desidera dare eco alle storie del passato con i codici comunicativi di oggi.

Prenotazione consigliata su www.midaticket.it

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Culturété, la settimana inizia con le suggestive passeggiate serali alla scoperta di Aosta romana. Un “porto” alpino all’incrocio di genti e culture. Lunedì 19 agosto, con partenza alle ore 21 dal MAR-Museo Archeologico Regionale, l’archeologa Cinzia Joris accompagnerà i partecipanti nei quartieri popolari di Augusta Prætoria, tra siti noti e altri quasi inediti. Un’occasione per evocare cittadini e viaggiatori che nella città romana hanno incrociato i loro destini.

Prenotazione consigliata al numero 3483976575 (tutti i giorni, 10-18).

Sempre nel segno dell’archeologia classica anche l’iniziativa di martedì 20 agosto al ponte-acquedotto di Pont-d’Ael: alle ore 16 e alle 17,30 l’archeologa Francesca Martinet condurrà insolite visite Contro corrente, un’avventura archeologica per famiglie alla scoperta di questo straordinario capolavoro ingegneristico di epoca romana.

Prenotazione obbligatoria su www.midaticket.it

Ancora protagonista Pont-d’Ael giovedì 22 agosto con un’interessante visita guidata, sempre alle 16 e alle 17,30 dedicata a L’audace impresa di un padovano in Valle d’Aosta. La visita, rivolta a un pubblico adulto, diventa l’occasione per evocare la figura di Caius Avillius Caimus, un imprenditore padovano che nel 3 a.C. si è stabilito sul territorio valdostano, contribuendo alla costruzione del ponte-acquedotto e della nuova città di Augusta Prætoria.

Prenotazione obbligatoria su www.midaticket.it

Sempre giovedì 22 agosto alle 18 presso l’Area megalitica, è in programma lo Yoga al museo, una delle grandi novità di questa edizione. Un’occasione per vivere un’esperienza profonda e multidimensionale in un luogo decisamente particolare dove attivare la propria energia interiore entrando in relazione con l’intensa spiritualità del sito megalitico. Un’idea che nasce dalla convinzione che il connubio tra cultura, mito, bellezza e ricerca interiore in questo spazio eccezionale possa favorire lo sviluppo armonico dell’essere umano, con un beneficio personale e sociale.

Prenotazione obbligatoria su www.midaticket.it

Venerdì 23 agosto alle ore 18 sarà possibile visitare il Castello di Aymavilles con un accurato approfondimento tematico dedicato a Una collezione da non perdere: oggetti sacri in oro e argento in collaborazione con l’Académie Saint-Anselme, storica e prestigiosa associazione culturale valdostana la cui ricca collezione di oggetti d’arte e archeologia è conservata nelle sale del castello.

Prenotazione obbligatoria su www.midaticket.it

E ancora, nella serata di venerdì 23 agosto a partire dalle 20,30 Culturété accende le luci del Criptoportico forense per il quarto e ultimo appuntamento della rassegna di cortometraggi selezionati e introdotti dal regista valdostano Alessandro Stevanon. Verranno proiettati i seguenti film:

LOST KINGS

Regia di Brian Lawes, con Dash Melrose, Jo Ashley Moore, Cassie Self – USA 2020, durata 15 minuti (V.O. sott. ITA)

BISMILLAH

Regia di Alessandro Grande, con Linda Mresy, Francesco Colella, Belhassen Bouhali, Basma Bouhali – Italia 2018, durata 14 minuti (V.O. sott. ENG)

IL MONDIALE IN PIAZZA

Regia di Vito Palmieri, con Giulio Beranek, Malich Cissè, Gianni Lillo, Franco Ferrante, Nicola Giustino, Pino Matera, Nicola Vacca – Italia 2018, durata 15 minuti (V.O. sott. ENG)

Le proiezioni dei cortometraggi, in versione originale, saranno precedute da una degustazione di vini locali, a cura del Consorzio Vini Valle d’Aosta, e accompagnate da un assaggio di prodotti del territorio.

Prenotazione obbligatoria al numero 348 3976575 (tutti i giorni, 10-18).

Infine, sabato 24 agosto alle 20,30 e alle 21,30 appuntamento al Castello di Issogne con L’uomo che salvò il castello, una suggestiva visita tematica dedicata alla figura di Vittorio Avondo, intellettuale torinese che nel 1872 acquistò il castello e, dopo averne curato il restauro riportandolo al primigenio splendore, lo cedette allo Stato nel 1907.