Da Fratelli d'Italia VdA critica dura al governo regionale per le liste di attesa

d'Italia Valle d'Aosta, attraverso le parole di Alberto Zucchi, il coordinatore regionale del partito, critica aspramente la gestione del governo regionale riguardo ai tempi delle liste di attesa nella sanità valdostana. Zucchi esprime solidarietà e sostegno agli operatori sanitari pubblici che, nonostante l’elevato numero di turisti e i persistenti problemi, lavorano instancabilmente per garantire assistenza continua.

Il partito sottolinea che i disagi segnalati dai cittadini non sono attribuibili agli operatori sanitari, bensì a una gestione inadeguata da parte delle autorità competenti, che non sono riuscite a fornire risposte concrete ai persistenti problemi della sanità in Valle d’Aosta.

La regione, infatti, ha visto un deterioramento delle sue performance sanitarie, collocandosi agli ultimi posti nelle classifiche nazionali, specialmente per quanto riguarda i tempi di attesa.

Fratelli d'Italia considera la sanità una priorità assoluta e critica la gestione della maggioranza regionale che continua a perseguire un progetto di ristrutturazione dell’ospedale Parini che, a detta del partito, è parzialmente incompleto e fermo nei lavori.

Zucchi definisce la situazione come "vergognosa e inaccettabile", ed esorta il governo regionale "a seguire le indicazioni del recente decreto legge emanato dal governo Meloni per affrontare e risolvere i problemi delle liste di attesa". Liste d'attesa che sono pressoché annuali e anche più in tutta l'italica repubblica.