Sconto del 10% per i soci Avis alla Farmacia di Montagna

La collaborazione offrirà ai Soci donatori AVIS uno sconto del 10% su tutti i prodotti per i quali la legge lo consente e per i quali non sono già previste altre promozioni.

Per usufruire del vantaggio, i Soci devono semplicemente presentarsi presso la Farmacia di Montagna “Dott. Nicola”, situata in Viale Federico Chabod, 22 ad Aosta, muniti della tessera associativa AVIS. Al momento della visita, riceveranno una carta fedeltà che potrà essere utilizzata in tutte le farmacie aderenti alla convenzione per ottenere lo sconto.

La Presidente regionale di AVIS, Ingrid Bredy, ha sottolineato che questa iniziativa mira a offrire un beneficio concreto ai donatori, dimostrando attenzione e gratitudine verso chi contribuisce a salvare vite. La convenzione rappresenta un segno tangibile di riconoscimento, supportato anche dalla sensibilità di una giovane farmacista associata, che lavora proprio presso la Farmacia Dr. Nicola di Aosta.

La dottoressa Marlène Vicquery ha aggiunto che l’accordo rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il legame con coloro che, come AVIS, si dedicano al benessere dei cittadini. La farmacia è pronta ad accogliere tutti i Soci AVIS, offrendo non solo uno sconto ma anche un’esperienza d’acquisto arricchita da consigli e soluzioni personalizzate.

La convenzione è attiva presso la Farmacia Dr. Nicola in Viale Federico Chabod, 22 ad Aosta e sarà valida anche presso altre farmacie convenzionate, tra cui Farmavilles S.r.l. a Aymavilles, Fraz. Cherriettes, 16.