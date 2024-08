Alpinista imprudente precipita in un crepaccio

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto questa mattina alle prime luci del giorno per il recupero di un alpinista caduto in un crepaccio sul Castore (Monte Rosa, a quota 4000 mt circa) .

L'uomo, di nazionalità italiana era partito dal Rifugio Quintino Sella e procedeva fuori traccia in solitaria e quindi non legato ad altro alpinista. È stato recuperato e portato in pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. È in fase diagnostica e le sue condizioni non sembrano gravi.

Il Soccorso Alpino Valdostano ritiene molto imprudente la condotta dell'alpinista e torna a sollecitare la massima prudenza in montagna, su ghiacciaio (slegati o in solitaria) e in quota.