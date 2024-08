Valtournenche:dibattito in Consiglio per rispondere alla domana Breuil-Cervinia o solo Le Breuilne di Breuil da Cervinia

La sessione ha visto un'importante discussione sulla modifica dei toponimi del comune, in particolare sulla richiesta di cambiare il nome ufficiale da Le Breuil a Breuil-Cervinia. Questa proposta di modifica è stata avanzata in seguito alla delibera dell’8 marzo, che era stata solo parzialmente conclusa.

L'attuale delibera mira a completare il processo, lasciando però per un momento da parte le valutazioni su altri toponimi. La questione ha suscitato diverse reazioni tra i membri del consiglio e la comunità.

Luciano Maquignaz, capogruppo di Per Valtournenche e il Breuil, ha sollevato preoccupazioni sulla lunghezza della procedura e sugli errori nella sua gestione. Maquignaz ha criticato il processo e ha espresso timori riguardo alla registrazione dei marchi Cervinia e Breuil-Cervinia, avviata da privati, suggerendo che ciò possa creare confusione e complicazioni future.

La sindaco Elisa Cicco ha risposto che le valutazioni sulla registrazione dei marchi sono in corso, ma non ha fornito dettagli specifici su come la questione sarà gestita.Valentina Hérin di Votornén Unì ha manifestato una preoccupazione simile, sostenendo che la registrazione dei marchi è una questione grave e che il Consiglio non è stato adeguatamente informato. Hérin ha esprimuto timori riguardo agli effetti negativi che tale registrazione potrebbe avere sulla comunità, sottolineando la mancanza di comunicazione da parte della Giunta.

La sindaco Cicco ha spiegato che la delibera dell'8 marzo necessitava di ulteriori motivazioni prima di poter essere completata.

L'Amministrazione ha dovuto affrontare diverse priorità e urgenze, motivo per cui è stato deciso di concentrarsi prima sulla questione di maggiore rilevanza, con l'intenzione di avviare successivamente tavoli di lavoro per discutere gli altri toponimi.

Alla fine, la delibera è stata approvata, ma non senza opposizioni. Il consigliere Elmo Meynet, del gruppo Turismo Territorio Tradizione, ha votato contro la proposta, ritenendo che la modifica possa non essere nel migliore interesse della comunità e che potrebbero esserci implicazioni non adeguatamente considerate.

La decisione di cambiare il nome da Le Breuil a Breuil-Cervinia rimane quindi oggetto di dibattito e divisione, con alcuni membri del consiglio e della comunità che esprimono forti riserve riguardo alle implicazioni di tale cambiamento.