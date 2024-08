Nuova Presentazione di “Guarigioni d’Amore”

Prosegue con grande successo il tour di presentazioni del libro "Guarigioni d’Amore", una testimonianza unica che intreccia temi di affettività, montagna, disabilità e amicizia. Questa settimana, gli autori del volume avranno l'opportunità di incontrare il pubblico in due eventi speciali.

Venerdì 9 agosto, a partire dalle 20, gli autori Lodovico Marchisio, la moglie Roberta Maffiodo (cantante, fotografa e protagonista della vicenda narrata) e la giornalista Edi Morini saranno ospiti del Britannia Pub di Torre Pellice (TO). L'evento, che si svolgerà in Via Roma 9, è organizzato da Cristina Camilli e Lodovico Perotti. Questa serata non solo offrirà l'opportunità di discutere il libro con gli autori, ma sarà anche un’occasione per condividere una cena in loro compagnia. Per chi desidera partecipare, è possibile prenotare o richiedere ulteriori dettagli ai numeri: 339 466 9102 o 339 801 5876.