Sul portale “Lovevda” è possibile inserire informazioni su alloggi a uso turistico dotati di CIR

I titolari di alloggi a uso turistico che sono interessati potranno accedere alla piattaforma regionale Locazioni Turistiche e scegliere tale opzione, inserendo alcuni recapiti per eventuali informazioni e prenotazioni. Su Lovevda sarà disponibile una pagina che aiuterà nella ricerca e selezione degli alloggi. In una fase successiva le informazioni sugli alloggi ad uso turistico saranno arricchite, consentendo di inserire ulteriori dati ed immagini.

“Si tratta – dichiara l’Assessore Giulio Grosjacques – di un’opzione che ci hanno chiesto molti proprietari e gestori di alloggi ad uso turistico, che ora potranno avere visibilità sul sito ufficiale del turismo in Valle d'Aosta. Ad oggi abbiamo rilasciato più di 3700 CIR, che ora avranno maggiori opportunità di promozione; la Regione invece potrà fornire sul proprio sito una rappresentazione più completa delle diverse opzioni di soggiorno che il territorio regionale offre. È stato necessario un adeguamento dei sistemi informatici per definire questo ultimo tassello che mancava per completare quanto previsto dalla l.r. 11/2023 sulle locazioni brevi per finalità turistiche. Ci eravamo dati l’obiettivo di attivare questa opzione entro la prima settimana di agosto.”