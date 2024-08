Batailles de reines: A Farca, Ardita e Apache il Bosquet di Vertosan, Aquila reina del peso

Nel cuore della Valle d'Aosta, l'allevamento bovino non è solo un’attività economica, ma un vero e proprio patrimonio culturale che racconta storie di tradizione, passione e identità. Questo è particolarmente evidente durante gli eventi che celebrano la lotta delle regine, come dimostra l’ultima eliminatoria di Vertosan.

Situata in un vallone che sembra sfidare il tempo, Vertosan ospita una competizione di allevamento che ha un fascino unico. Senza l'erosione dell’asfalto a intaccare i sentieri di accesso, il paesaggio sembra quasi immutato dal passato. Nella recente eliminatoria, 90 bovine hanno partecipato con orgoglio, dimostrando la forza e la bellezza di queste regine delle montagne.

Nella prima categoria, la vittoria è andata a FARCA di William Guala, allevata a Saint-Nicolas, che ha saputo conquistare il Bosquet. Seguita da ARDITA di Yannick Martinod, anch'essa di Saint-Nicolas, e da APACHE di Fonte-Pellissier di La Salle, che si è aggiudicata il terzo posto. Questi risultati non solo celebrano la qualità degli animali ma anche l'impegno dei loro allevatori, che preservano con dedizione le tradizioni locali.

La seconda categoria ha visto trionfare TURCA di Maurice Bollon, proveniente da Charvensod. Al secondo posto si è classificata MAGNEUN di Fonte-Pellissier di La Salle, mentre il terzo gradino è stato conquistato da PINSON di Emanuela Machet di Saint-Denis. Ogni bovina rappresenta una parte della cultura della Valle d'Aosta, testimoniando la ricchezza genetica e il lavoro certosino degli allevatori.

La terza categoria ha visto una netta affermazione dell'allevatore Romeo Thomasset di Saint-Nicolas, con DIFESA e IPER che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto. APERO di Nadir Vallet di Verrayes ha ottenuto il terzo posto, dimostrando come la competizione sia un’importante piattaforma per mettere in luce il talento e l’abilità degli allevatori della regione.

Un’altra nota di orgoglio è stata la regina del peso, AQUILA, con i suoi imponenti 736 kg, allevata da Simone Rean. La presenza di tali esemplari testimonia non solo la qualità della razza, ma anche il successo delle pratiche di allevamento nella regione.

L’allevamento bovino in Valle d'Aosta è molto più di una semplice attività economica: è un elemento fondamentale della cultura locale, un legame tra passato e presente, e un orgoglio che si rinnova ad ogni competizione. Il prossimo appuntamento per la terza Eliminatoria d’estate del 67° Concours Régional Batailles de Reines sarà a Aosta, il 11 agosto. Questa continua celebrazione non solo onora la tradizione, ma rinnova anche l’impegno per la valorizzazione dell’identità agricola e culturale della Valle d'Aosta.