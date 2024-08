Tratto autostradale A5 tra Châtillon/Saint-Vincent e Verrès gratuito

E' stato ricevuto dalla società autostradale Sav la comunicazione dell’esenzione dal pagamento del pedaggio per i veicoli che entreranno alla stazione autostradale di Verrès e usciranno alla stazione autostradale di Châtillon/Saint-Vincent e viceversa, dalle ore 23.30 di oggi alle ore 6.30 di domani, in relazione alla contestuale chiusura temporanea al traffico disposta dalla società ANAS della statale 26 a Montjovet (dal km 70+650 al km 70+900) per l’esecuzione dei collaudi sulle opere recentemente realizzate.

Per usufruire della gratuità gli utenti dovranno obbligatoriamente utilizzare un dispositivo di telepedaggio o una pista di esazione manuale con operatore.