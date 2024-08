A Saint Pierre il vino la fa da padrone

La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati del panorama enoturistico della regione.

Quest'anno "Vini in Vigna" ha registrato un'affluenza record di oltre 1.000 visitatori, provenienti maggiormente dal nord d'Italia e dalle limitrofe Francia - Svizzera, desiderosi di scoprire e degustare i vini delle cantine locali. 34 espositori hanno presentato le loro etichette (rappresentando circa il 90% del DOC Valdostano), offrendo al pubblico la possibilità di assaporare una vasta gamma di vini, dai più rinomati a quelli emergenti.

Durante l'evento, i partecipanti hanno potuto degustare i vini di Fully Svizzera e prendere parte alla masterlcass dell’Ais Valle d’Aosta sulla petite arvine: favorendo un confronto tra produttori, che hanno condiviso le loro storie e le peculiarità dei loro vini. "Vini in Vigna" non è solo una celebrazione del vino, ma anche un omaggio al territorio di Saint Pierre e alle sue tradizioni.

L'evento ha dato grande risalto alle eccellenze locali, non solo vinicole ma anche gastronomiche, con stand dedicati ai prodotti tipici della Valle d'Aosta, la proloco di Saint-Pierre, Cofruits e Vinosteria Antirouille hanno offerto specialità locali come carne Arev e Fontina Dop. Skyway Monte Bianco ha fornito l’acqua in brick di cartone per ridurre l’impatto ambientale.

Il Consorzio Vini Valle d’Aosta desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento: le cantine partecipanti, gli sponsor, i volontari e il pubblico entusiasta. Un ringraziamento speciale va anche al Comune di Saint Pierre e alle associazioni locali per il loro sostegno.

L'appuntamento è per l'anno prossimo, con la sesta edizione di "Vini in Vigna", che si preannuncia già ricca di novità e sorprese.