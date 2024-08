Emporio Solidale una realtà che aiuta molti a vivere

Dal maggio 2023 al giugno 2024, il progetto ha gestito la raccolta e la distribuzione di circa 1300 kg di cibo, a cui si aggiungono oltre 570 kg donati da privati e associazioni. Questa generosa fornitura ha sostenuto 85 nuclei familiari, equivalenti a 243 persone, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà.

La struttura operativa dell’Emporio si è affinata durante il IV semestre del progetto, con una gestione sempre più efficiente del magazzino di Plan Felinaz. Questo spazio è stato recentemente riutilizzato come punto di smistamento per la distribuzione dei pacchi alimentari nell’Unité Mont Emilius. Ogni mese, per due ore, i volontari si occupano di ritirare e distribuire i pacchi a 47 famiglie, di cui 35 ricevono anche alimenti freschi, come frutta e verdura di stagione.

Il progetto ha anche esteso il proprio raggio d’azione grazie a un nuovo progetto di recupero delle eccedenze alimentari. Avviato nel dicembre 2023 in collaborazione con la Coop. Noi&GliAltri, questo progetto ha permesso di ridistribuire le monoporzioni eccedenti dal selfservice Dumont e dalla mensa scolastica del comune di Charvensod. In ventisei venerdì, sono state distribuite 1951 monoporzioni a 701 beneficiari, evidenziando il successo della collaborazione con la parrocchia di Saint Martin des Corléans.

Il magazzino di Plan Felinaz Charvensod

Il lavoro di Quotidiamo si estende anche all’ambito educativo, con attività di sensibilizzazione nelle scuole. Durante l’anno scolastico 2023/24, il progetto ha coinvolto numerosi studenti delle scuole medie e superiori in presentazioni mirate a combattere lo spreco alimentare. La partecipazione è stata significativa, con 95 alunni dell’Istituzione Mont Rose 2, 220 dell’Istituzione Mont Emilius 3, e altri gruppi delle scuole superiori, tra cui il Corrado Gex e il Manzetti di Aosta. Inoltre, una classe del Liceo Regina Maria Adelaide ha svolto ore di alternanza scuola-lavoro presso l’Emporio, offrendo agli studenti un’opportunità pratica di coinvolgimento.

La collaborazione con enti e amministrazioni locali ha permesso a Quotidiamo di estendere la propria rete di supporto e di affrontare le sfide legate alla povertà e allo spreco alimentare con un approccio integrato e collaborativo. Attraverso la sua attività, l’Emporio Solidale ha dimostrato come l’impegno di tanti, unito a una gestione efficiente e a una rete di solidarietà, possa creare un impatto positivo e duraturo nella comunità.

Progetto recupero eccedenze alimentari Parrcchia Sain Martin de Corleans