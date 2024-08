Aperte le Candidature per il Premio "Città Italiana dei Giovani" 2025

Il Premio intende promuovere progetti che trasformino le città in comunità solidali, resilienti e a misura di giovani, seguendo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli Obiettivi 3 (Salute e Benessere) e 11 (Città e Comunità Sostenibili).

L'iniziativa mira a garantire la riqualificazione degli spazi urbani in spazi pubblici e inclusivi, sicuri e salutari per le nuove generazioni, con l'obiettivo di offrire ai giovani l'opportunità di vivere in ambienti che supportino il loro benessere complessivo, fisico e mentale, migliorando la qualità della vita urbana e garantendo lo sviluppo di maggiori opportunità.

A tal fine, saranno premiati i progetti in grado di favorire maggiormente il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani e in grado di offrire loro gli strumenti necessari a prendere parte attivamente ai processi decisionali del proprio territorio. Saranno, altresì, valorizzati i progetti che risultino essere innovativi sul piano dell’attivazione di percorsi volti a promuovere la cultura, la legalità e la tutela dell’ambiente, intesi come modelli di buone prassi, trasferibili e replicabili, con particolare attenzione alle attività rivolte allo sviluppo delle competenze fondamentali degli stessi giovani.

Entro gennaio 2025, una giuria composta dagli enti promotori e da esperti del mondo istituzionale, sociale e della cultura selezionerà tre città finaliste tra tutte le candidature ricevute, che dovranno presentare ulteriori dettagli e documentazione a sostegno della loro capacità di attuare le proposte, con particolare attenzione al supporto delle associazioni giovanili locali, supporto che sarà un elemento cruciale per la scelta finale.

I Comuni interessati potranno presentare i loro progetti entro il 30 novembre 2024. Le istruzioni per la presentazione della candidatura sono disponibili sul sito www.consiglionazionalegiovani.it.