L'Università della Valle d'Aosta (UniVdA) ha ottenuto un riconoscimento significativo nella Classifica Censis delle Università italiane

Nella categoria degli atenei non statali di piccole dimensioni, ovvero quelli con un numero di iscritti fino a 5.000, UniVdA si è piazzata al secondo posto per l'internazionalizzazione, mantenendo questa posizione per il terzo anno consecutivo. Con un punteggio di 88 su 110, l’Ateneo ha dimostrato il suo impegno nel promuovere esperienze internazionali per i propri studenti, che hanno avuto l’opportunità di partecipare a programmi di mobilità come Erasmus+.

In particolare, l'Università della Valle d'Aosta ha raggiunto eccellenti risultati anche nella valutazione della qualità della didattica. Due dei suoi corsi di laurea hanno ottenuto i primi posti nella classifica delle piccole università non statali: il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, con un punteggio di 101 su 110, e il corso di laurea triennale in Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo, con un punteggio di 101,5 su 110. Questi risultati attestano l'alto livello di preparazione e competenza offerto nei settori della formazione primaria e delle lingue.

Nonostante questi successi, UniVdA si colloca al decimo posto nella classifica generale degli atenei non statali di piccole dimensioni, principalmente a causa delle valutazioni riguardanti strutture e servizi. Tuttavia, l’Ateneo è già al lavoro per migliorare questi aspetti. A partire dal prossimo anno accademico, le attività didattiche si svolgeranno in un nuovo polo universitario, dotato di moderne aule, sale studio e laboratori, che rappresenterà un ulteriore passo verso l’ottimizzazione delle infrastrutture e dei servizi.

L’edizione 2024/2025 della Classifica Censis delle Università italiane, pubblicata sul sito www.censis.it, continua a essere uno strumento prezioso per guidare le scelte degli studenti e delle studentesse che si avvicinano al mondo universitario. I risultati ottenuti da UniVdA non solo confermano il suo impegno verso l’eccellenza educativa e internazionale, ma rappresentano anche una base solida su cui costruire ulteriori sviluppi e miglioramenti futuri.