Il Saint-Christophe: nuovi cartelli sui sentieri misti pedonali e ciclabili della Blavy mountain bike trails area. I cartelli, che riportano il numero di emergenza 112, le coordinate della zona e i regolamenti

L'assessore Massimo Martini ha annunciato l'installazione di 16 nuovi cartelli sui sentieri misti pedonali e ciclabili della Blavy mountain bike trails area. I cartelli, che riportano il numero di emergenza 112, le coordinate della zona e i regolamenti (consultabili anche tramite QR code), mirano a facilitare l'intervento in caso di emergenze. In caso di caduta o smarrimento, ciclisti ed escursionisti potranno utilizzare il QR code per comunicare la propria posizione ai soccorritori, che hanno già una mappa con i posizionamenti dei cartelli per un intervento rapido.

Il sindaco Paolo Cheney ha informato che è stato risolto il problema catastale che aveva bloccato le procedure di esproprio per il marciapiede tra le frazioni Chaussod e Meysettaz, lavori che saranno completati entro novembre. Inoltre, è stato raggiunto un accordo per un servizio esterno che garantirà la manutenzione ambientale e territoriale dopo la sostituzione del cantoniere, ora transitato nell'organico della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda la fibra ottica, è stata convocata una riunione urgente per il 31 luglio con gli uffici competenti a causa dei ritardi dovuti a mancanza di autorizzazioni. L'Amministrazione regionale ha sottolineato l'urgenza di proseguire con i lavori per evitare rischi sui finanziamenti ministeriali stanziati.

Il sindaco ha anche annunciato una possibile modifica al Regolamento per l'uso dell'area verde di località Croux, che potrebbe essere aperta a manifestazioni proposte da privati e coinvolgere l'Amministrazione comunale, con l’obiettivo di promuovere i prodotti locali e il territorio di Saint-Christophe.

Il Consiglio ha preso atto delle nuove tariffe per gli insediamenti civili e assimilabili approvate dal Sub-ATO Mont Emilius Piana di Aosta, che ammontano a 0,701 euro al metro cubo. Paolo Cheney ha discusso della proposta di una tariffa regionale unica per acquedotto, fognatura e depurazione, con un periodo transitorio di sei anni, evidenziando l'impatto sui cittadini.

Il Consiglio ha approvato la quarta variazione al Bilancio di previsione 2024/26 e al Documento unico di programmazione semplificato (Dups). L’assessore al bilancio Davide Casola ha spiegato che la variazione pareggia sulla cifra di 61.673,75 euro, con maggiori entrate provenienti da concessioni edilizie, destinati a vari progetti, tra cui la manutenzione degli stabili e la digitalizzazione dell'archivio.

È stato approvato anche l'assestamento generale del Bilancio pluriennale 2024/26 e la verifica degli equilibri di Bilancio per il 2024. Il Dups 2025/27 è stato approvato all’unanimità e sarà aggiornato in base al nuovo Bilancio comunale. Il sindaco Cheney ha invitato i consiglieri a presentare le loro istanze, sottolineando l'importanza del documento per la pianificazione futura.

Infine, il Consiglio ha approvato l'acquisizione a demanio delle strade Veynes/Cretallaz e Parleaz e ha incaricato il sindaco di discutere con Anas e Regione Valle d'Aosta la possibilità di far diventare "centro abitato" il tratto di strada statale 26 che attraversa Saint-Christophe. Cheney ha spiegato che, sebbene la gestione del tratto stradale passerebbe al Comune, ci sono preoccupazioni sui costi di gestione e sulla condizione dei servizi esistenti, e ha proposto un incontro con Anas e Regione per chiarire competenze e responsabilità.