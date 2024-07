Il solista Ivan Mancinelli e il KonTakt Ensemble al Claustri Musica

Il terzo appuntamento “Ritmi dal Mondo” della rassegna “Claustri Musica”, organizzata dagli Ordini Dinastici di Real Casa Savoia in collaborazione con l’Associazione Bandistica Città di Aosta, si terrà domenica 4 agosto alle ore 17.00 presso il Chiostro della Collegiata dei Santi Pietro e Orso di Aosta (in caso di maltempo, il concerto verrà eseguito nella chiesa adiacente).

Si esibiranno il solista Ivan Mancinelli e il KonTakt Ensemble, un progetto nato nel 2020 da alcuni percussionisti valdostani provenienti dalla scuola del M° Daniele Vineis. La passione per la musica da camera per percussioni è stata il motore che ha dato vita al gruppo, con l’intento di costituire un ensemble dinamico che affronta i vari repertori per percussioni. Il gruppo, composto da Alessandro Viola, Fabio Saccavino, Daniele Papalia e Alessio Pressendo, si è esibito presso le più importanti rassegne valdostane, quali Colori Sonori nel 2021 e la Saison Culturelle nel 2022.

“Ritmi dal Mondo” è un viaggio tra culture, storie e mondi differenti, dove la voce delle percussioni scandisce lo scorrere del tempo. Strumenti, spesso moderni ma con radici antichissime, grazie alla loro varietà timbrica sono in grado di raccontare storie disegnate da mille colori diversi, sfumature e chiaroscuri. Gesti a volte delicati e altre violenti generano ritmi intricati che ci portano dall’Africa all’Asia, passando per l’America. Verranno eseguiti:

Ghanaia (1997, Matthias Schmitt): è un omaggio al Ghana. La modernità della marimba, che trova le sue radici nel balafon africano, è accompagnata dai tradizionali Dundun, Kenkenì, Djembè, Talking Drum, Djabarà e Agogo. Un’introduzione aleatoria fatta di piccoli suoni ispirati alla natura è spezzata dall’ingresso della sezione ritmica, in cui intricati giochi ritmici danno vita a un dialogo tra la marimba e gli altri strumenti della scena.

Ritual Music (2005, David Skidmore): è un brano che esplora l’energia e l’interazione tra i musicisti, creando un’esperienza che richiama i rituali tribali e le cerimonie antiche. È diviso in quattro movimenti, ognuno dei quali presenta ritmi complessi, combinando elementi di musica contemporanea con influenze tribali.

Marimba Spiritual (1984, Minoru Miki): raccoglie i linguaggi della musica giapponese, fondendoli in un capolavoro dedicato ai morti per fame in Africa dell’anno 1984. Legni, metalli e pelli naturali sono tre ingredienti per volare dal Sud America al Giappone, dove il Taiko, iconico tamburo a cilindro e a barile, è considerato una disciplina rigorosa. Il primo movimento è lento, quasi un lamento, un requiem statico, mentre la seconda sezione è caratterizzata da un tempo veloce che, con grande enfasi ritmica, esprime un sentimento di resurrezione.

Catching Shadows (2013, Ivan Trevino): in inglese significa “catturare le ombre”; infatti, suoni inizialmente rarefatti e gassosi si trasformano in ritmi sempre più presenti e insistenti, fino a essere sostenuti dal groove della batteria. Sono sonorità tipiche della cultura musicale degli USA, estremamente moderna e permeabile agli influssi di altre culture.

Persona (1990, Toshimitsu Tanaka): è un brano che ricalca la grande tradizione del Taiko in una chiave quasi bellica, caratterizzata da ritmi ossessivi, melodie e armonie che mantengono uno stato costante di tensione, culminando in violenti momenti caratterizzati da grida battagliere ed energiche.

Durante i concerti, l’ingresso è libero e saranno raccolti fondi per le opere benefiche degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, nello specifico per il restauro delle Lapidi Mauriziane dell’Ospedale Regionale Umberto Marini e per sostenere l’associazione “HandToHand” nelle attività rivolte ai ragazzi affetti dalla sindrome di Down.

È gradita, ma non obbligatoria, la prenotazione tramite WhatsApp al 3701556555 o via email a valledaosta@ordinidinasticicasasavoia.it.