Al Il Parco Naturale Mont Avic tante attività per bambini, ragazzi e famiglie per l’estate 2024

Il Parco Naturale Mont Avic propone per l’estate alcuni laboratori gratuiti dedicati ai bambini e ragazzi, per dar loro l’opportunità di scoprire i diversi aspetti dell’area protetta, conoscere meglio la fauna e la flora presente nel Parco attraverso attività divertenti e allo stesso tempo formative.



Venerdì 2 agosto i bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni sono invitati a partecipare all’iniziativa “Lanterne sul lago”. Ritrovo al Centro visitatori di Champorcher in località Château alle ore 17. Si tratta di una suggestiva camminata da località Cort al lago Muffé (1 ora circa) con laboratori ludico-naturalistici. Si creeranno insieme le lanterne con materiale fornito dall’organizzazione. Possibilità di cenare al bar ristoro a un prezzo convenzionato di 15 euro, oppure cena al sacco a carico dei partecipanti. Rientro in notturna.

Sabato 3 agosto si parlerà di lupi e cani da protezione durante un’escursione all’alpeggio di Pra Oursie per capire come lavorano i cani da protezione degli animali al pascolo con una guida ambientale escursionistica. Si tratta di un’attività gratuita adatta a tutti, pranzo al sacco a carico dei partecipanti o possibilità di pranzare all'alpeggio al costo di 25 euro. Per informazioni è possibile scrivere un’email a info@guide-trek-alps.com o mandare un messaggio al numero 338-6778672.

Martedì 13 agosto dalle ore 14,30 saranno i fiori coloratissimi del Parco Naturale Mont Avic i protagonisti del laboratorio dal titolo “Tra fiori e colori, botanico per un giorno” rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Si svolgerà al Centro visitatori di Covarey (Champdepraz) e sarà un vero e proprio laboratorio botanico per scoprire il meraviglioso mondo dei fiori del Parco attraverso l’osservazione diretta e giochi a tema con l’aiuto e la guida di un guardaparco.

Per iscrizioni scrivere a centrovisitatori@montavic.it oppure compilare il modulo on line sul sito (www.montavic.it/eventi) o ancora chiamare il numero 0125-960643 selezionando “Visite e attività”.