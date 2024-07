Le organizzazioni sindacali Solletina incontro urgente con Phenix, ex Carrefour di Saint Christoperegionali di categoria hanno sollecitato la convocazione dell'incontro richiesto il 23 luglio 2024, per il quale non hanno ricevuto alcun riscontro

Le organizzazioni sindacali regionali di categoria hanno inviato una sollecitazione per la convocazione di un incontro, che era stato richiesto il 23 luglio 2024, senza che sia stato ricevuto alcun riscontro fino ad oggi.

In considerazione dell'urgenza e dell'importanza degli argomenti da trattare, le organizzazioni sindacali propongono come possibili date per l'incontro il 1° e il 2 agosto 2024, alle ore 11:00.

"Durante questo incontro scrivono i sindacati - si intende discutere non solo i punti previsti all'ordine del giorno, ma anche questioni di rilevante importanza relative alla sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, si desidera affrontare le anomalie riscontrate nei reparti di Macelleria e Gastronomia, che necessitano di una risoluzione tempestiva per garantire la sicurezza dei lavoratori e il corretto funzionamento delle operazioni".

Qualora non ricevano un riscontro alla richiesta entro i termini previsti, le organizzazioni sindacali chiedono, come misura alternativa, di convocare un'assemblea retribuita dei lavoratori della Phoenix per lunedì 5 agosto 2024, dalle ore 10 alle ore 12. Questa assemblea ha lo scopo di discutere le problematiche in sospeso e garantire che le preoccupazioni dei lavoratori siano adeguatamente rappresentate e affrontate.