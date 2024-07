Intitolazione del Campo Sportivo Polivalente di Aosta a Giorgio Carlo Dal Monte

Il 28 marzo 2024 è una data che rimarrà scolpita nella memoria sportiva della Valle d’Aosta. Con la delibera civ. prot. 21193, la delegazione provinciale di Aosta della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha ufficialmente intitolato il campo sportivo polivalente di Aosta, precedentemente noto come ex stadio del rugby di Trambarlet, a Giorgio Carlo Dal Monte. Questa decisione celebra la figura di Dal Monte, un pioniere del calcio valdostano, e segna un’importante tappa nella valorizzazione della nostra storia calcistica locale.

Giorgio Carlo Dal Monte è riconosciuto come la prima stella calcistica della Valle d’Aosta. Nato e cresciuto in una regione spesso sottovalutata nel panorama calcistico italiano, Dal Monte ha dimostrato che il talento non conosce confini. La sua carriera è stata costellata di successi che hanno superato le aspettative iniziali, portandolo alla ribalta del calcio nazionale.

Il 14 settembre 1961 è una data fondamentale nella carriera di Dal Monte. In quel giorno, fece il suo debutto in Serie B con la maglia del Genoa. Da quel momento, la sua carriera ha preso il volo. La sua abilità innata come attaccante e la sua determinazione hanno catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Le sue prestazioni impressionanti non solo contribuirono alla vittoria del campionato di Serie B da parte del Genoa, ma gli permisero anche di guadagnarsi un posto in Serie A.

Dal Monte non è stato solo un calciatore di successo, ma anche un simbolo di orgoglio per la Valle d’Aosta. La sua carriera ha ispirato generazioni di giovani calciatori locali e ha messo in luce il potenziale della nostra regione. Con la sua destrezza in campo e la sua umiltà fuori dal campo, è diventato un modello da seguire, dimostrando che anche i talenti provenienti da piccoli centri possono raggiungere le vette del calcio professionistico.

Intitolare il campo sportivo polivalente di Aosta a Giorgio Carlo Dal Monte non è solo un atto di riconoscimento verso il suo contributo al calcio, ma anche un omaggio alla sua memoria. Questo campo non sarà solo un luogo dove si praticano sport, ma un simbolo vivente dell'eredità di Dal Monte e un’ispirazione per i futuri sportivi valdostani.

La scelta di dedicare questo spazio a Dal Monte rappresenta un chiaro segnale di quanto il calcio sia radicato e apprezzato nella nostra regione. La nuova intitolazione contribuirà a mantenere viva la memoria di un grande atleta e a promuovere i valori dello sport tra le giovani generazioni.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la comunità valdostana hanno fatto un grande onore a Giorgio Carlo Dal Monte, assicurando che il suo nome e il suo spirito continueranno a vivere nel cuore di tutti coloro che calcano il campo sportivo polivalente di Aosta. "Questo omaggio - ha commentato mister Nunzio Santoro, uno dei più convinti promotori dell'intitolazione - è una testimonianza duratura del suo impatto sul calcio e sullo sport in generale, e un prezioso ricordo di una carriera che ha ispirato e continuerà a ispirare"