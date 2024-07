ad Aosta un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti

L’uomo è stato notato da una pattuglia mentre effettuava manovre pericolose con la sua auto nei pressi del centro cittadino. Gli agenti, insospettiti dalla guida spericolata, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Fin da subito, il 52enne ha mostrato segni evidenti di nervosismo, aumentando i sospetti della Polizia.

Il controllo più approfondito ha confermato i sospetti degli agenti. Nell'auto dell'uomo sono stati trovati circa 20 grammi di cocaina. Successivamente, durante una perquisizione presso il suo domicilio, sono stati rinvenuti 1300 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita di spaccio, e un bilancino di precisione, strumento tipicamente utilizzato per pesare le dosi di droga.

L’uomo, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per precedenti analoghi, è stato immediatamente arrestato e condotto presso il comando di Polizia per ulteriori accertamenti. Le indagini proseguono per determinare l'eventuale coinvolgimento di altre persone nell'attività di spaccio.

Questo arresto rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro il traffico di droga nella nostra città, dimostrando l'efficacia dei controlli e delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato per garantire la sicurezza e il benessere della comunità aostana.