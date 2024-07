La Grigliata Fidas VdA per testimoniare l'impegno sociale e sanitario

Il 12 luglio scorso, il Centro Sportivo di Saint Pierre è stato il cuore pulsante di un'importante celebrazione organizzata dalla Fidas Valle d'Aosta: la grigliata d'estate dedicata ai donatori di sangue e plasma, nonché ai volontari che sostengono con dedizione l'opera di solidarietà dell'associazione. Questo evento non è stato solo un momento di festa, ma un'occasione significativa per riconoscere e onorare il valore intrinseco dei gesti di altruismo e generosità dei donatori.

Giuseppe Grassi, il presidente valdostano dei Donatori di sangue Fidas, ha enfatizzato il ruolo cruciale dei donatori, definendoli veri e propri pilastri della comunità. Attraverso la loro donazione regolare, volontaria e non retribuita di sangue intero e plasma, essi donano speranza di vita a numerosi pazienti e trapiantati, dimostrando un impegno che va oltre il semplice atto fisico.

La serata, animata dal buon cibo e dal conviviale calore del Centro Sportivo di Saint Pierre, gestito con cura da Marco Scaramuzza, ha offerto ai partecipanti non solo un'opportunità per condividere momenti di spensieratezza e divertimento, ma anche per riflettere sull'importanza della solidarietà e dell'impegno sociale. La presenza attiva del Coordinamento Giovani Fidas della Valle d'Aosta, guidato con entusiasmo da Anna Mele, ha aggiunto un tocco di freschezza e dinamismo alla serata, evidenziando il coinvolgimento delle nuove generazioni in cause di interesse collettivo.

L'evento ha visto la partecipazione del Direttivo regionale Fidas e di rappresentanti di altre associazioni locali, tra cui il Consiglio della federata "San Michele Arcangelo" e l'Associazione donatori sangue e organi "Silvy Parlato". La presenza dei Donatori del Gruppo Fidas "Santa Barbara" dei Vigili del Fuoco, dei donatori della Polizia Penitenziaria nel gruppo "Antonio Santoro", insieme a diverse personalità del CSV Valle d'Aosta e delle delegazioni IPA, ha testimoniato l'ampia solidarietà e il supporto ricevuto dall'iniziativa.

Durante la serata, i partecipanti hanno potuto divertirsi con giochi organizzati dal Gruppo Giovani, ricevere gadget e informazioni utili sulla donazione di sangue, contribuendo così a diffondere la cultura della solidarietà e a sensibilizzare ulteriormente la comunità sull'importanza di donare. È stato ribadito con forza l'appello ai donatori presenti affinché, prima di partire per le vacanze estive, facciano un gesto che può salvare vite umane.

La Fidas Valle d'Aosta, nel suo impegno costante e nella sua missione di promuovere la cultura del dono del sangue, non attribuisce medaglie o distintivi, ma celebra i suoi donatori attraverso momenti di comunità come quello vissuto a Saint Pierre. Questi eventi non solo riconoscono il valore dei gesti di generosità, ma contribuiscono anche a cementare i legami di solidarietà e di vicinanza tra i cittadini, abbattendo le barriere e unendo le diverse componenti della comunità valdostana.

Concludendo la serata, è stato sottolineato che il supporto dei donatori è fondamentale per mantenere costante l'approvvigionamento di sangue e plasma necessario nei momenti di emergenza e per le cure quotidiane dei pazienti. Per prenotare una donazione o ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Usl della Valle d’Aosta al numero verde gratuito 800 601 000 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle 14:30, esclusi i giorni festivi) oppure via email a tcentro@ausl.vda.it.

Se desideri diventare donatore di sangue della Fidas Valle d'Aosta e contribuire a questa nobile causa, puoi contattare il 3387925709 oppure visitare il sito web www.fidasvda.it e seguire gli aggiornamenti sui profili social dell'associazione.

Questa grigliata estiva è stata più di un semplice evento: è stata un'affermazione di solidarietà, di gratitudine e di impegno civico, unendo la comunità intorno a valori di altruismo e di supporto reciproco che continuano a rappresentare il cuore pulsante della Fidas Valle d'Aosta.