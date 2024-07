Finestra straordinaria per recupero auto a Cogne: tutte le richieste avranno una risposta

La giornata di oggi ha visto un afflusso straordinario di chiamate al numero messo a disposizione dal Comune di Cogne per coloro che intendono recuperare le proprie auto nella località turistica tramite i mezzi dell’Amministrazione regionale, organizzati in convogli. Questa iniziativa si rende necessaria a seguito dei danni provocati dall'alluvione che ha colpito la zona, lasciando la viabilità di cantiere ancora sterrata.

Il Comune di Cogne ha predisposto una “finestra straordinaria” per agevolare i residenti e i turisti nel recupero dei loro veicoli.

A tal fine, sono stati assegnati tre operatori per rispondere alle chiamate e raccogliere le richieste. Nonostante l’impegno, oggi sono state gestite solo 120 richieste, mentre molte altre sono rimaste in attesa a causa del tempo necessario per le opportune verifiche e per rispondere alle domande poste dai cittadini.Si sottolinea che tutte le richieste ricevute saranno considerate.

Il Comune invita chi non è riuscito a mettersi in contatto oggi a riprovare nei prossimi giorni, ricordando che c’è tempo fino a venerdì 19 alle ore 18 per comunicare la propria adesione all’iniziativa.L’amministrazione regionale e quella comunale di Cogne si scusano per i disagi causati e ringraziano tutti per la collaborazione e la comprensione mostrata in questa situazione d'emergenza.

È un esempio tangibile di come la comunità valdostana sappia affrontare le difficoltà con spirito di solidarietà e resilienza. Questo evento, pur nella sua criticità, mette in luce l'efficacia dell'autonomia regionale nel gestire le emergenze locali, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini.Nel contesto della Valle d’Aosta, l’autonomia non è solo una questione politica, ma un elemento essenziale che permette alle comunità di rispondere prontamente e con flessibilità alle situazioni critiche.

La capacità di organizzare in tempi rapidi una risposta efficace alle necessità dei residenti e dei visitatori di Cogne ne è un esempio lampante. Questo spirito autonomista, radicato nella storia e nella cultura valdostana, continua a dimostrarsi un valore aggiunto inestimabile per la gestione del territorio e delle sue peculiarità.