Dalle ore 7 del 27 luglio riapre la strada regionale di Cogne

Dal 27 luglio riaprirà la strada regionale 47 per Cogne. A meno di un mese dell'alluvione che ha causato l'isolamento della comunità di Cogne, grazie ad uno straordinario impegno della Protezione civile della Valle d'Aosta e al lavoro delle Strutture regionali dell'Assessorato regionale alle opere pubbliche, che hanno coordinato le imprese per il ripristino della strada nei tratti danneggiati, è possibile comunicare che da sabato 27 luglio (salvo criticità metereologiche che rallentino le lavorazioni previste e programmate) sarà nuovamente percorribile la strada regionale che porta alla bellissima località ai piedi del Gran Paradiso e alle località di Vieyes e di Sylvenoire nel comune di Aymavilles.

Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Renzo Testolin che ha incontrato nella mattinata di oggi, lunedì 15 luglio, i giornalisti.

C’è stato un notevole impegno di tutto il sistema coinvolto nella gestione dell’emergenza e del coordinamento di tutte le attività per garantire l’assistenza alla comunità di Cogne, per cercare di soddisfare tutte le esigenze degli abitanti e dei turisti che si trovavano nella località. Possiamo quindi annunciare il ripristino della transitabilità della regionale 47 a partire dalle ore 7 di sabato 27 luglio, a conclusione dei lavori che hanno interessato in maniera particolare il chilometro 9+400 della strada, dove è stata costruita anche una pista a monte per garantire la sicurezza della circolazione in quel tratto di strada, maggiormente colpito dall’alluvione.

Credo sia dovuto un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati e si stanno impegnando ancora per giungere alla conclusione dell’isolamento di Cogne e per garantire l’assistenza a residenti e turisti, quindi a nome del Governo regionale voglio ringraziare gli uomini e alle donne della Protezione civile regionale, le Strutture dell’Assessorato regionale delle Opere pubbliche, le forze dell’ordine, i volontari di protezione civile, i vigili del fuoco professionisti e volontari, il corpo forestale valdostano, l’amministrazione comunale di Aymavilles e, in particolare l’amministrazione comunale di Cogne e tutti gli abitanti della località che potranno presto fare ritorno alla normalità e ripartire con forza ad esprimere quello spirito di accoglienza che da sempre li contraddistingue. Un particolare grazie va infine alle ditte che hanno instancabilmente lavorato, giorno e notte, sette giorni alla settimana con mezzi e maestranze per garantire a tempo di record il ripristino della viabilità sulla regionale 47.

L’anticipo dell’annuncio della riapertura permetterà agli operatori turistici di Cogne di organizzare nei prossimi nei prossimi tredici giorni la ripartenza della stagione estiva e di strutturare l’accoglienza dei propri ospiti.

In attesa dell'apertura totale della viabilità, l'amministrazione regionale d'intesa con la protezione civile e i Comuni di Cogne e Aymavilles, ha predisposto una finestra di transito straordinario per domenica 21 luglio, su viabilità di cantiere ancora sterrata nei tratti colpiti dall’alluvione, ma transitabile con cautela da qualsiasi mezzo. Il transito verrà organizzato in convogli predefiniti e sarà dedicato solo ed esclusivamente alle persone che devono recuperare il proprio veicolo rimasto bloccato a Cogne o ai residenti di Cogne che abbiano necessità di portare a Cogne la propria auto bloccata a valle a causa della chiusura della regionale 47.

Dal punto di vista organizzativo, per la giornata di domenica 21 luglio si precisa che:

Salita a Cogne per recupero mezzo: è previsto un trasporto da Aymavilles a Cogne su mezzi messi a disposizione dell’Amministrazione regionale per il trasporto a Cogne del conducente del veicolo da recuperare (una persona per mezzo). I minibus partiranno da Aymavilles (Campo sportivo) nelle fasce orarie sotto dettagliate. Per fruire di tale possibilità, occorrerà obbligatoriamente prenotarsi al numero 0165 74835 entro venerdì 19 luglio alle ore 18.00

Per chi non avesse la possibilità di raggiungere in modo autonomo Aymavilles, l’Amministrazione regionale mette a disposizione un servizio di transfer da Torino (Porta Susa) e da Milano (Lampugnano), con partenza da entrambe le località alle ore 8.30. Per poter usufruire del servizio è obbligatoria la prenotazione al numero 0165 74835, entro le ore 18 di mercoledì 17 luglio.

Discesa da Cogne: La discesa avverrà a convogli nelle fasce orarie prestabilite.

Fasce Orarie :

: In discesa da Cogne: ore 6, ore 8, ore 10, ore 12, ore 14, ore 16 e ore 18

In salita da Aymavilles: ore 7, ore 9, ore 11, ore 13, ore 15 e ore 17

