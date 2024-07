INAUGURAZIONE DELLO SPAZIO GABRIELE CAMPANA

SPAZIO GABRIELE CAMPANA, una nuova realtà culturale sbocciata in via Roma 17 per la divulgazione medica e la cultura, nata in memoria di Gabriele campana (figlio di Mario Campana e Daniela Demarie), recentemente scomparso in età prematura. I genitori di Gabriele, entrambi medici, intendono mantenere viva la sua memoria con questo progetto, che riflette le sue passioni ed il suo talento artistico e che sarà un'occasione per scoprire le sue opere e conoscere più da vicino lo stesso progetto.

Gabriele era un artista eccezionale, pittore e fotografo, e ha prodotto una vasta collezione di opere meritevoli di essere conosciute e apprezzate. Qualche mese fa, alcune di esse sono state esposte alla LILIUM ART GALLERY di Perosa. Tuttavia, i genitori hanno sentito il bisogno di uno spazio dedicato esclusivamente a lui, che potesse rendere giustizia alla collezione permanente delle sue opere e, allo stesso tempo, accogliere le altre sue passioni.

SPAZIO GABRIELE CAMPANA non sarà solo una esposizione permanente delle sue opere. Nel periodo natalizio, verrà anche allestito un presepe meccanico costruito da Gabriele negli anni, un'opera che sarà visibile a tutta la popolazione e che riflette il suo amore per le tradizioni.

Data la nostra professione medica, i genitori di Gabriele hanno deciso di offrire un servizio di divulgazione scientifica alla comunità. A partire dal 26 settembre 2024, ogni giovedì sera avranno luogo i GIOVEDÌ DELLA SALUTE, serate aperte al pubblico in cui diversi medici specializzati tratteranno e approfondiranno alcune particolari tematiche quali l'asma, la salute mentale, le patologie cardiovascolari e la disabilità visiva. Il calendario completo con le date e le tematiche sarà illustrato durante l'inaugurazione.